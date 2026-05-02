Kako je Alija Izetbegović otet i odveden u Lukavicu

Specijalne jedinice Jugoslovenske narodne armije (JNA) prije 34 godine na današnji dan su uz podršku paravojnih srpskih snaga, napale Sarajevo s ciljem da "prepolove" grad i zauzmu zgradu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ipak, Sarajevo nije palo. Fotografija tramvaja u plamenu Glavna borba za Sarajevo odvijala se na Skenderiji, samo 150 metara od zgrade Predsjedništva. Tenkovi JNA krenuli su prema Predsjedništvu i Skupštini Sarajeva oko 13 sati 2. maja 1992. godine.

Zapaljeni tramvaji u Sarajevu . Facebook Zapaljeni tramvaji u Sarajevu . Facebook

Ali, napad je bio zaustavljen, a fotografija tramvaja u plamenu obišla je svijet. Tog dana zapaljena je i zgrada Glavne pošte u Sarajevu. Također, tada su postavljene i blokade bivše takozvane „Vojske Republike Srpske“ (VRS) oko Sarajeva. Uhapšen rahmetli predsjednik Nakon neuspjelog napada JNA, snage su uhapsile predsjednika Predsjedništva BiH, Aliju Izetbegovića, koji se vraćao s mirovnih pregovora. Tokom noći između 2. i 3. maja 1992. godine obavljeni su pregovori o razmjeni Izetbegovića, kako bi sigurno došao u zgradu Predsjedništva. General Milutin Kukanjac, komandant snaga JNA u Sarajevu, napustio je komandu u centru grada i premjestio se izvan grada. Izetbegović je putem radio-veze obavijestio člana Predsjedništva RBiH, Ejuba Ganića, da se nalazi u kasarni u Lukavici.

Izetbegović u oklopnom vozilu UN-a . Arhivske fotografije Izetbegović u oklopnom vozilu UN-a . Arhivske fotografije