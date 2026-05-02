Od kacige, tanjira, pribora za nargilu do alata, sve na pijaci: "Za 30 godina se mnogo promijenilo, mladima ovo ne preporučujem"

Pijaca je oduvijek bila više od mjesta razmjene robe, to je prostor susreta, pregovora i svakodnevnih priča koje oslikavaju život jednog grada. U Sarajevu, pijace i buvljaci imaju posebnu težinu.

Između tezgi prepunih voća, povrća i raznovrsne robe, odvija se živa ekonomija koja mnogima predstavlja jedini izvor prihoda. Dok veliki trgovački lanci nude uniformisanost, pijaca nudi lični kontakt i kulturu pregovora koja polako iščezava.

Decenije truda

Za mnoge trgovce, ovo nije samo posao već sudbina. Jedna od njih je i naša sagovornica koja se trgovinom bavi već tri decenije, a koju smo zatekli na jednoj od sarajevskih pijaca. Njene riječi najbolje oslikavaju transformaciju ove profesije.

- Na pijaci radim 30 godina. Trideset godina razlika koje se iz dana u dan mijenjaju. Ovo danas nije ni blizu nekadašnjeg - započinje svoju priču, dodajući da su uslovi rada često na granici izdržljivosti.

Dok se mladi okreću modernijim zanimanjima, Ešefa ističe da joj je ovo primarni posao, te da živi od pijace.