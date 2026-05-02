Video / Jusuf 1. maj proslavio sa lisicom koja mu dolazi u kuću i jede iz ruke: "Nije ona za betona"

I dok su mnogi 1. maj proveli uz roštilj u prirodi, Jusuf Delić Praznik rada dočekao je sa lisicom na kućnom pragu, a za koju kaže da je njegova vjerna prijateljica.

Naime, on na svojim društvenim mrežama danima objavljuje video zapise na kojima se može vidjeti lisica koja dolazi do njegove kuće i kako je on hrani.

- Dok se drugi spremaju za roštilje i buku, kod mene je jutros bilo posebno svečano i tiho. Moja vjerna prijateljica i ja smo uranili, onako kako red nalaže. Zajedno smo doručkovali ona gospodski, pojela jaje, bez žurbe i straha. A da bi uranak bio pravi, moralo se malo i zasladiti, pa je nakon doručka iz moje ruke pojela i jednu minjon kocku. A onda, umjesto čaršijske gužve, nas dvoje smo krenuli u našu prvomajsku šetnju kroz selo. Gledam je kako veselo korača ispred mene i mislim se: 'E, moj Jusufe, vidiš ti ove ljepote.' Nije ona za betona, ona je ovdje kraljica, pitoma i slobodna u isto vrijeme - napisao je on na svom Facebook profilu.

Kako je dodao, ovakvi trenuci se ne kupuju novcem, oni se zaslužuju povjerenjem.

I ranije je Jusuf dijelio susrete sa svojom prijateljicom, a jednom prilikom je napisao da ona ulazi u kuću s posebnim oprezom koji se polako pretvara u kućni mir. "Gledamo se, i u tom trenutku više nije važno ko je čovjek, a ko šumska lutalica. Iskreno, ne znam ko se kome više obraduje. Da li ja njoj, jer mi donosi djelić netaknute prirode na prag, ili ona meni, jer u mom glasu i ruci pronalazi sigurnost koju nigdje drugdje nema", istakao je Jusuf.

Prema njegovim riječima, svaki dodir, prilikom hranjenja iz ruke, je mali podsjetnik na to koliko je povjerenje krhko i dragocjeno.

- Dok mi uzima zalogaj s dlana, osjećam da smo postali prijatelji koji se razumiju bez ijedne riječi. To naše druženje, koje traje već dugo, postalo je moj najljepši vikend ritual. Možda je ona za svijet samo lisica, ali za mene je ona podsjetnik da se najljepša čuda dešavaju onda kada otvorimo srce (i vrata) onima koji nam dolaze s povjerenjem - istakao je Jusuf.