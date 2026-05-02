Sarajevski specijalac Ahmed Hadžić Hadžo za "Avaz": U borbu smo krenuli srcem

Odlučujuću bitku za odbranu zgrade Predsjedništva RBiH bilo bi nemoguće dobiti bez herojske borbe specijalaca legendarnog komandanta Dragana Vikića, iz Odreda milicije za specijalne namjene MUP-a RBiH.

Među njima je bio i tada 21-godišnji policajac Ahmed Hadžić, godinu ranije primljen u tadašnji Odred milicije. Mladiću, koga zovu Hadžo, je sudar s agresorskim tenkovima, oklopnjacima i niškim specijalcima je bio prvi značajniji borbeni okršaj na početku četverogodišnje opsade glavnog grada države.

- Jedinica je izašla u punom kapacitetu da odbrani Predsjedništvo BiH i spriječi agresora da ovlada najvažnijim institucijama države. Iako je prošlo puno vremena, sjećam se mnogo toga. Znam da smo u borbu krenuli srcem,- kaže Hadžić za „Avaz“.

Značaj "Pretisa"

Tog 2. maja se pokazalo koliko je značajna bila akcija „Pretis“, koju je 14 dana ranije izvela Specijalna jedinica, predvođena Vikićevim zamjenikom Kemalom Ademovićem. Protivoklopna sredstva koja su izvučena iz fabrike namjenske industrije, bez ijedne žrtve i ogrebotine, korištena su tog dana za uništavanje agresorskih tenkova i oklopnih vozila. Bez toga bismo se teško odbranili, – opisuje on.

Otpor mnogo opremljenijem agresoru su pružili pripadnici milicije, Teritorijalne odbrane, Zelenih beretki, Patriotske lige, ali i građani dobrovoljci. Uoči 2. maja naviru sjećanja na godine opsade, tokom kojih je srpska vojska Sarajevo držala u obruču, na nišanu više od 100 tenkova, 180 borbenih oklopnih vozila, 1.600 minobacača, topova, snajpera i drugog naoružanja.

- 2. maja imali smo prvi pravi borbeni okršaj, na način da smo stali na put agresoru. Suprotstavila mu se organizovana grupa patriota. Bio je to pravi sudar i, hvala Bogu, uspjeli smo. Danas bolje shvatam, baš s prozora vidim Vrbanja most, Skenderiju ... cijela linija od Darive do Elektroprivrede bila je neko žarište,- prisjeća se.

Odbrana države

- Svjedoci smo danas da se dešava sve i svašta, ali u Bosni je bilo, i bit će uvijek patriota koji su spremni da brane svoju domovinu. Preponosan sam što sam mogao dati svoj doprinos odbrani države i što me je Allah učinio jednim od hrabrijih – ističe.

Hadžić je kasnije postao oficir u Specijalnoj jedinici, dobitnik Srebrne policijske značke, a danas predsjednik Udruženja veterana Odreda policije „Bosna“.