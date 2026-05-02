Drama u Tuzli: Policajac ošamario maloljetnika, pokrenuta istraga

Incident se dogodio oko 17 sati, na skretanju prema naselju Nove Moluhe iz Ulice 18. hrvatske brigade. Na snimku se vidi kako dva policijska službenika Policijske stanice Tuzla-Zapad zaustavljaju maloljetnika na biciklu. U jednom trenutku, dok jedan policajac razgovara s dječakom, drugi mu prilazi i, prema onome što se može vidjeti, fizički ga udara – šamara.

Na društvenim mrežama 1. maja pojavio se snimak iz Tuzle koji je izazvao brojne reakcije javnosti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je da su upoznati sa slučajem te da su poduzete određene aktivnosti u skladu s internim procedurama.

- Policijski službenici PS Zapad/PU Tuzla su dana 1.5.2026. godine oko 17,00 sati, u jednom naselju u Tuzli, zbog činjenja prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, zaustavili i kontrolisali mladića (2010. godište), koji je tom prilikom počinio i prekršaj po Zakonu o javnom redu i miru TK-a. S tim u vezi, za utvrđene prekršaje, dalje mjere i radnje poduzimat će policijski službenici PS Zapad - navode, te dodaju da su upoznati i s dijelom snimka koji je izazvao reakcije javnosti.

- O svemu je upoznata Jedinica za profesionalne standarde Uprave policije MUP TK-a, čiji istražitelji će u skladu s internim procedurama izvršiti provjere u vezi s postupanjem policijskih službenika u konkretnom slučaju, sve s ciljem utvrđivanja disciplinske odgovornosti - saopćeno je.

Podsjećamo, postupanje policijskih službenika regulisano je zakonima i pravilnicima koji jasno definišu kada i na koji način se može primijeniti sila, posebno kada su u pitanju maloljetne osobe.