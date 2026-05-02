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SARAJEVO

Video / Tužilaštvu KS predat monstrum Tarik Prusac: Ubio Elmu Godinjak, pa oteo djevojčicu i odveo je na ćevape

Ubio je iz službenog pištolja, koji je imao s obzirom da je radio za jednu security agenciju. Prema Zakonu, on taj pištolj nije smio nositi kući

Tužilaštvu KS predat monstrum Tarik Prusac - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

2.5.2026

Monstrum Tarik Prusac, koji je jučer ubio Elmu Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, predat je u nadležnost Tužilaštva KS.

Podsjećamo, Elma Godinjak je u februaru zatražila razvod braka, a tada je za nju počela agonija. Prusac joj je više puta prijetio, zbog čega mu je početkom februara izdata zabrana prilaska.

Jučer je pronašao u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je živjela kao podstanar nakon što se razišla s njim. Ubio je iz službenog pištolja, koji je imao s obzirom da je radio za jednu security agenciju. Prema Zakonu, on taj pištolj nije smio nositi kući.

Monstrum je nakon ubistva oteo njihovu petogodišnju djevojčicu i otišao automobilom do Darive. Nakon toga se pješke spustio s djevojčicom do Baščaršije i ušao u jednu poznatu ćevabdžinicu.

Uhapšen je dok je jeo ćevape, a brigu o djevojčici su preuzele nadležne stručne službe.

# TUŽILAŠTVO KS
# TARIK PRUSAC
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