Video / Ubica Tarik Prusac izveden iz Tužilaštva KS, ispitivanje trajalo 20-ak minuta: Pucao Godinjak u stomak

Tarik Prusac, osumnjičen za jučerašnje ubistvo Elme Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, predat je u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje je ispitan, nakon čega je vraćen u Prostorije za zadržavanje MUP-a KS.
Ispitivanje je trajalo oko 20 minuta.
- Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio - saopćila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.
Nakon zločina, osumnjičeni je pobjegao vozilom koje je prethodno ostavio na Darivi, a potom se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščaršiji, gdje je i uhapšen.
Pruscu je ranije bila izrečena mjera zabrane približavanja žrtvi.