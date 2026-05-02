Video / Ubica Tarik Prusac izveden iz Tužilaštva KS, ispitivanje trajalo 20-ak minuta: Pucao Godinjak u stomak

- Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio - saopćila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.