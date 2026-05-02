Psihologinja Dajana Rikanović za "Avaz": Femicid nije impuls, već kulminacija dugogodišnje kontrole i dominacije

U petak je ubijena još jedna žena. Novi femicid ponovo je otvorio jednu od najtežih društvenih rana i unio strah i neizmjernu tugu među građane. Sve što se dešavalo posmatralo je dijete od pet godina.

Prisilna kontrola

Psihologinja Dajana Rikanović za "Avaz" je govorila o prisilnoj kontroli koja u konačnici dovodi do femicida.

- Ovakvi slučajevi predstavljaju ekstreman oblik partnerskog i porodičnog nasilja, u kojem je potreba za kontrolom nad bivšom partnerkom dominantnija od sposobnosti emocionalne regulacije i prihvatanja prekida odnosa. U psihologiji postoji nešto sto se zove prisilna kontrola, a to je obrazac psihološkog nasilja u kojem jedna osoba sistematski pokušava uspostaviti dominaciju i moć nad drugom osobom kroz strah, manipulaciju, izolaciju, prijetnje i kontrolisanje svakodnevnog života – kazala je Rikanović.

Istaknula je da se femicid često ne dešava impulsivno i izolovano, već predstavlja kulminaciju dugotrajnog obrasca posesivnosti, emocionalne dominacije, patološke ljubomore i potrebe da se zadrži moć nad partnerkom.

- Prisilna kontrola često je povezana sa potrebom počinioca za dominacijom, strahom od napuštanja, rigidnim uvjerenjima o odnosima i izraženom potrebom da druga osoba bude podređena njegovim pravilima i očekivanjima. Upravo zbog toga se u savremenim istraživanjima prisilna kontrola smatra jednim od najozbiljnijih oblika partnerskog nasilja i važnim faktorom rizika za eskalaciju u fizičko nasilje ili femicid – navodi Rikanović.

Problem društva i sistema

Napominje da je važno razumjeti da prijavljivanje nasilja zahtijeva veliki nivo psihološke snage i da žrtve često žive u konstantnom osjećaju straha, neizvjesnosti i emocionalne iscrpljenosti.

- Zbog toga prijave nasilja ne bi smjele biti posmatrane kao „partnerski sukob“, već kao ozbiljan signal potencijalno životno ugrožavajuće situacije. Nažalost, u ovoj situaciji petogodišnje dijete postaje direktna psihološka žrtva traumatskog događaja, sa mogućim dugoročnim posljedicama po emocionalni razvoj, osjećaj sigurnosti i sposobnost uspostavljanja povjerenja u odnose – objasnila je Rikanović.

Femicid u BiH iz godine u godinu se dešava sve češće, dakle to je odavno problem društva i sistema.

- Borba protiv femicida, ne treba da bude samo na ženama, nego trebaju i muškarci da budu uključeniji i da imaju značajniju ulogu u borbi za sigurnost žena – poručila je.