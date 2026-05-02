Dodik se u Čikagu susreo s legendom NBA lige Skotijem Pipenom: "Košarka je strast i škola života"

Lider SNSD-a Milorad Dodik susreo se u Čikagu s legendarnim košarkašem Skotijem Pipenom (Scottie Pippen), jednom od ikona NBA lige i Čikago Bulsa.

Dodik je na društvenoj mreži X objavio poruku o ovom susretu, ističući svoje utiske:

- Kratak susret sa Skotijem Pipenom, legendom Čikago Bulsa i NBA lige. Košarka je oduvijek bila moja velika strast, a ljudi poput Pipena pokazali su šta znače rad, disciplina i tim – vrijednosti koje važe i na terenu i u životu. Lijepo je sresti velikane igre koju svi volimo - poručio je.