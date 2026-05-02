Na spisku odbojkaša BiH za CEV ligu i učesnik protesta za ratnog zločinca

Duško Nikolić, selektor muške seniorske reprezentacije, objavio je spisak odbojkaša za predstojeće utakmice CEV Evropske lige.

Na spisku je i odbojkaš Dušan Perišić poznat po tome što je bio učesnik protesta na Palama 2011. godine, zbog hapšenja zločinca Ratka Mladića, piše Patria.

U to vrijeme nosio je dres OK Student s Pala, a mediji su s nevjericom izvještavali o njegovom prisustvu ovom sramotnom skupu.

Sigurno je da sportistima, pogotovo aktivnim, koji su tako i društveno angažirani, nije mjesto na takvim manifestacijama, ali u BiH je sve moguće.

Inače, na širem spisku selektor je naveo sljedeće odbojkaše:

Adnan Bjelopoljak, Dušan Perišić, Rijad Begić, Ivo Ivić, Franjo Ivić, Emir Pezerović, Danijel Medan, Adi Osmanović, Hasan Hadžić, Anil Isić, Danilo Vuković, Haris Hasičević, Blagoje Soknić, Alen Didović, Asmir Hukičević, Jovo Bjelović, Andrej Ristić, Andrija Divljan, Emir Makaš, Adin Fazlić, Milan Dugić, Derviš Dautbašić, Veljko Bjeljac, Mirza Maksumić, Vedad Abdulahović, Adnan Silajdžić, Alan Čaušević, Stefan Janković, Amar Spahić, Vukašin Tuzlančić, Tarik M. Halilović, Stefan Drobnjak, Nemanja Drobnjak, Sava Radić, Tarik Vuk, Dejan Kekić, Matej Ivić, Nikola Maričić, Mlađan Lukić, Rastko Kosjerina, Amar Hasanović, Tarik Zolota.

Odbojkaši svoje takmičenje počinju u Španiji, gdje će prvi dan turnira igrati protiv Švicarske, a dan kasnije protiv domaćina Španije. Drugi turnir putuju u Češku, gdje će pored domaćina, odmjeriti snage i sa reprezentacijom Danske. Treći turnir igrat će se u Goraždu, gdje će prvog dana takmičenja ugostiti odbojkaše Hrvatske, a dva dana kasnije će odmjeriti snage sa odbojkašima Nizozemske.