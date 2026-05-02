Preminuo političar u BiH: Lokalna zajednica u šoku

Danko Milanković, dugogodišnji član SDS-a i vijećnik u Općini Modriča, preminuo je u 42. godini života. Njegova iznenadna smrt potresla je lokalnu zajednicu u kojoj je bio prepoznat kao neumoran društveni radnik i aktivista.

Iz SDS-a su se oglasili povodom ovog velikog gubitka, ističući da su jutros primili vijest o smrti svog prijatelja i saradnika. Članovi stranke navode kako su bili svjedoci njegove velike energije i požrtvovanosti u svemu što je radio. Danko Milanković je obnašao funkciju vijećnika u Skupštini općine Modriča te je bio predsjednik Mjesne zajednice Tolisa.

Angažman u lokalnoj zajednici

Rođen je 31. augusta 1984. godine. Po zanimanju je bio ugostitelj, ali je ostao upamćen po brojnim aktivnostima koje su za cilj imale unapređenje uslova života u Tolisi i Modriči. Pored rada u mjesnoj zajednici, bio je i jedan od osnivača Omladinskog udruženja "Pop Savo Božić" Tolisa.

Zbog izuzetnog doprinosa razvoju lokalne sredine, Skupština općine Modriča mu je 2025. godine dodijelila Plaketu općine. Ovo priznanje bilo je potvrda njegovog dugogodišnjeg zalaganja za napredak Modriče i naselja Tolisa. Njegov rad ostavio je dubok trag među sugrađanima koji su ga izuzetno cijenili.

Posljednji ispraćaj u ponedjeljak

Posljednji ispraćaj i sahrana Danka Milankovića obavit će se u ponedjeljak, 4. maja, u 12 sati. Obred će biti održan na mjesnom groblju u Tolisi. Članovi SDS-a uputili su iskreno saučešće porodici Milanković u ovim teškim trenucima, naglašavajući da je lokalna politika izgubila iskrenog borca za prava građana.

Gubitak mladog čovjeka koji je bio u punoj snazi i posvećen općem dobru ostavlja veliku prazninu u cijeloj regiji. Njegovi saradnici ističu da će se sjećati njegove vedrine i spremnosti da pomogne svakome ko mu se obratio za pomoć.