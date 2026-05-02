Osuđeni ratni zločinac Mladić vraćen u pritvor: Ljekari nisu konstatovali novi moždani udar

Ratni zločinac Ratko Mladić, koji u Hagu izdržava doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon kratkotrajnog boravka u civilnoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako je potvrdio njegov sin Darko Mladić, sumnje na novi moždani udar kod bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) nisu potvrđene tokom pregleda.

Istovremeno, proces odlučivanja o zahtjevu za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju ponovo je usporen. Medicinski vještaci zatražili su od Mehanizma u Hagu produženje roka za podnošenje izvještaja o njegovom zdravstvenom stanju, čime je odluka odgođena za najmanje sedam dana.

Odbrana i porodica zločinca Mladića već duže vrijeme vrše pritisak da mu se omogući boravak u Srbiji, koristeći njegovo narušeno zdravlje kao argument.

U pokušaj da se izdejstvuje puštanje osuđenog monstruma na slobodu uključile su se i institucije RS, koje su podržale zahtjeve Vlade Srbije i Mladićeve odbrane. Iako zagovornici njegovog puštanja ovaj slučaj pokušavaju predstaviti kao „humanitarno pitanje“, javnost u Bosni i Hercegovini i preživjele žrtve genocida podsjećaju na težinu zločina za koje je pravosnažno osuđen.

Mladićevo zdravstveno stanje je godinama loše, što je i očekivano s obzirom na njegove godine i decenijsku izolaciju, ali sudski mehanizam u Hagu nastavlja s procedurama vještačenja kako bi utvrdio da li je pritvorska bolnica adekvatna za njegovu njegu.

Podsjećamo, Mladić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UN-a za taoce.