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MOSTAR

Drama na obali Neretve: Dvije žene ostale zarobljene u poplavljenoj pećini, objavljen video spašavanja

Zahvaljujući brzoj reakciji spasilačkih službi, obje osobe su izvučene bez težih posljedica, a intervencija je završena u kasnim večernjim satima

Snimak akcije. Facebook

M. Až.

2.5.2026

Sinoć je na obali Neretve u Mostaru došlo do opasne situacije kada su dvije žene ostale zarobljene u pećini usljed naglog porasta vodostaja.

Do incidenta je došlo u pećini ispod Trga 1. maj, a brzom intervencijom pripadnika Interventne spasilačke službe ISS Mostar obje osobe su uspješno izvučene na sigurno.

- Dvije ženske osobe ostale su zarobljene u pećini na obali Neretve ispod Trga 1. Maj u Mostaru zbog porasta razine vode. Na sigurno su ih izveli pripadnici Interventne spasilačke službe ISS Mostar - navodi Bljesak.info.

Spasioci su objavili i video akcije koji prikazuje tok intervencije i zahtjevne uslove na terenu, a u pomoći su učestvovali i mostarski vatrogasci.

Zahvaljujući brzoj reakciji spasilačkih službi, obje osobe su izvučene bez težih posljedica, a intervencija je završena u kasnim večernjim satima.

# NERETVA
# MOSTAR
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