Nakon praznika: Kilometarske kolone na izlazu iz BiH od ranih jutarnjih sati

Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas (03.05.) putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M-17, na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice: Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.