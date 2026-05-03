Emir Begović za "Avaz": Femicid nije incident, nego obrazac koji društvo godinama ignoriše

Nakon stravičnog femicida koji se dogodio na Dobrinji, kada je muškarac ubio suprugu, a potom s njihovim djetetom otišao u grad, javnost u Bosni i Hercegovini ponovo se suočava s pitanjem da li su ovakvi zločini mogli biti spriječeni.

Sociolog Emir Begović upozorava da ovakve tragedije ne dolaze iznenada.

- Porodično nasilje koje završava femicidom ne trebamo posmatrati izolovan incident, nego kao krajnju tačku jednog šireg društvenog obrasca - rekao je Begović za "Avaz".

Nasilje koje počinje kao “ljubav”

Kako objašnjava, najveći problem je što društvo ne prepoznaje rane znakove nasilja. Kontrola, ljubomora i pritisak često se pogrešno tumače kao emocije, a ne kao upozorenje.

- U kontekstu femicida, to znači da nasilje često ne počinje kao ekstrem, već kao niz sitnih činova kontrole i dehumanizacije koji se s vremenom prihvataju kao normalni - kazao je.

Takvi obrasci, dodaje, razvijaju se daleko od očiju javnosti, unutar četiri zida, zbog čega reakcija često izostaje.

Patrijarhat i osjećaj "vlasništva"

Begović ističe da je femicid duboko povezan s patrijarhalnim obrascima u društvu, gdje se žena i dalje posmatra kroz prizmu pripadnosti partneru.

- Femicid je povezan s patrijarhalnim obrascima u kojima se žena percipira kao vlasništvo partnera. U takvom odnosu, gubitak kontrole nad partnericom može biti okidač za nasilje, posebno u situacijama prekida ili odbijanja - pojašnjava Begović za "Avaz".

Institucije zakazuju, reaguje se tek na kraju

Jedan od ključnih problema, prema njegovim riječima, jeste i neefikasan sistem zaštite.

- Nedostatak koordinacije, slaba komunikacija i izostanak pravovremene reakcije dovode do toga da se tragedije pokušavaju objasniti tek nakon što se dese. Potrebno je baviti se uzrocima, a ne posljedicama. Institucije se trebaju baviti stvarima koje će prevenirati da uopšte dođe do takve tragedije - kazao je.

Dijete kao žrtva sistema

Posebno potresan aspekt ovog slučaja jeste sudbina djeteta koje je ostalo bez oba roditelja. Sociolog upozorava da društvo ne smije stati samo na sažaljenju, nego mora osigurati dugoročnu podršku.

- Na društvu je da ne tretira djecu samo kao žrtve tragedije, nego kao pojedince kojima treba omogućiti ponovno uspostavljanje sigurnosti, identiteta i osjećaja pripadnosti. U suprotnom, postoji opasnost da trauma oblikuje njihovu budućnost - istakao je Begović.

Odgovornost medija

Begović naglašava i ulogu medija, koji mogu pomoći razumijevanju problema, ali i doprinijeti njegovom pogrešnom tumačenju.

- Mediji imaju veliku moć jer utiču na to kako ljudi razumiju femicid - pojasnio je.

Površno izvještavanje, dodaje, može stvoriti sliku da je riječ o izolovanom slučaju, umjesto da se ukaže na širi društveni problem.

Nije privatna stvar

Femicid na Dobrinji još jednom je pokazao da nasilje u porodici nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem. Stručnjaci upozoravaju da bez promjene društvenih normi i efikasnije reakcije institucija, ovakve tragedije neće biti izuzetak nego pravilo.