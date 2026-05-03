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O POZICIJI PREDSJEDNIKA RS

Petrović kaže da Blanuša mora biti kandidat, Stanivukoviću poručio: Nove stranke neka pokažu legitimitet na izborima

Svaka izmjena dovest će do rasula, haotičnosti i gubitka bilo kakve šanse za pobjedu

Ljubiša Petrović. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

3.5.2026

Što prije kažemo glasno i jasno, bez zadrške i okolišanja da je profesor Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske, to će svima biti lakše i dalji pregovori će biti omogućeni, rekao je član Predsjedništva SDS-a i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Naglasio je da bi bilo kakva promjena znaiča izdaju SDS-a, ali i još gore od toga, izdaju svih ljudi koji istinski vjeruju da su promjene u RS moguće.

– Svaka izmjena dovest će do rasula, haotičnosti i gubitka bilo kakve šanse za pobjedu! Novoformirane stranke neka sada na ovim izborima pokažu svoj legitimitet i jačinu, pa neka na osnovu svog rezultata dalje se kotiraju – rekao je Petrović.

# BIJELJINA
# LJUBIŠA PETROVIĆ
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