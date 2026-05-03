Video / Zelene beretke se okupile u bivšoj Dobrovoljačkoj: "Pokušava se iskriviti historija, snimci sve govore"

Na današnji dan navršavaju se 34 godine od napada na kolonu JNA u toj sarajevskoj ulici. Dan ranije, 2. maja 1992. godine, snage JNA pokušale su preuzeti kontrolu nad centrom Sarajeva i zauzeti najvažnije institucije države.

Bivši pripadnici Zelenih beretki i borci Armije Republike BiH okupili su se danas, 3. maja, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako bi obilježili 2. i 3. maj – datume koji se smatraju ključnim za odbranu glavnog grada i države Bosne i Hercegovine.

- Mi smo tu da vratimo sjećanje na naše šehide, naše borce, da stanemo gdje su naši očevi, prijatelji stajali, da budemo na tom putu. Mi smo tu za mir, da branimo državu, druge domovine nemamo, želimo normalno da živimo, nije nam do problema - rekao je Hasanović.

Bivši pripadnik Zelenih beretki Ismir Nokto kazao je da se danas došlo do cifre od 28 ubijenih pripadnika JNA, iako se ranije baratalo ciframa od stotinu ljudi.

- Želim reći da su ljudi optuženi za Dobrovoljačku koji veze nemaju s tim. Čula su se dva-tri pucnja i onda Divjak govori: "stanite, ne pucajte". Više se nisu čuli pucnjevi. Nisu oni bili postrojeni u redu da jedan metak deset ljudi ubije. Vidi se kako prolazi neoštećeno medicinsko vozilo, zapucalo se kod Alipašine džamije zato što nisu stali na znak "stop". To isto vozilo vidimo kasnije u Vojnoj bolnici. Masakr se ovdje nije desio, ne znam šta rade advokati optuženih. Imaju crno na bijelo, samo neka pokažu snimak - naveo je Nokto.