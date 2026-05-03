Iza Južne interkonekcije stoji širi plan: Ne gradi se samo gasovod, sprema se potpuna transformacija energetskog sektora

Federalna vlada i američki investitori intezivno pregovaraju o ugovoru kojim će biti riješena brojna otvorena pitanja. Uz ostalo bit će definisan i koncesioni odnos. Narednih 30 dana trebalo bi se znati i ko će i gdje graditi plinske elektrane bez kojih gasovod nema ekonomsku opravdanost, poručuju investitori. Planirani kapacitet Južne interkonekcije iznosi oko 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Da je Južna interkonekcija mnogo više od samog cjevovoda, bilo je jasno još iz pisma namjere koje je Vladu Federacije BiH usmjerilo na američku kompaniju AAFS. Među planiranim investicijama spominju se najmanje tri plinske elektrane, ali i koncesije na Mostarskom i Sarajevskom aerodromu. Ipak, poseban fokus trenutno je na plinskim elektranama, piše N1.

Gasovod nema punu ekonomsku logiku ako nema velikih industrijskih potrošača, odnosno velikih elektrana. Zbog toga se gas i elektrane gotovo uvijek planiraju zajedno.

Ko će u konačnici graditi te elektrane — domaće elektroprivrede ili američka kompanija — još je predmet razgovora, dok konkretni ugovori o tome tek trebaju biti zaključeni.

Plinska elektrana je postrojenje koje proizvodi električnu energiju sagorijevanjem prirodnog gasa.

Elektrana snage 400 MW, koja se spominje i u kontekstu Bosne i Hercegovine, može napajati između 300.000 i 400.000 domaćinstava.

Prije svega navedenog, neophodno je potpisati ugovor o izgradnji cjevovoda između Vlade Federacije BiH i investitora. Prije toga potrebno je riješiti pitanje državne imovine, ali i donijeti državni zakon o gasu.

Sve navedeno trebalo bi raditi u skladu s evropskim direktivama.