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PREDVODILA IH CVIJANOVIĆ

Delegacija RS u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj: Skandalozne poruke poslane, kažu da su napad na Predsjedništvo i otmica Izetbegovića bajke

Nakon ceremonije i obraćanja medijima, kolona se vratila istim putem preko Vraca prema Istočnom Sarajevu, bez ikakvih incidenata

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+26
S. S.

3.5.2026

Delegacija iz entiteta Republika Srpska, koju je predvodila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, danas je u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva položila cvijeće i odala počast poginulim pripadnicima JNA.

U Sarajevo su stigla tri autobusa, a cijeli događaj je bio pod jakim policijskim osiguranjem. Svemu su prisustvovali ministar finansija BiH Srđan Amidžić te zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.

Nakon ceremonije i obraćanja medijima, kolona se vratila istim putem preko Vraca prema Istočnom Sarajevu, bez ikakvih incidenata.

Prije dolaska u Sarajevo, u Istočnom Sarajevu je održan parastos za stradale pripadnike JNA. I ovom prilikom politički predstavnici iz RS ponovo su iznosili tvrdnje koje se razlikuju od zvaničnih podataka o događajima iz 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici.

U sred Sarajeva su uslijedile skandalozne izjave da su izjave o napadu na Predsjedništvo BiH i otmici Alije Izetbegovića "bajka", da je napad na kolonu, koju je sud u Hagu ocijenio kao legitimnu vojnu metu, bio kriminal koji se radio zbog oružja. Jedan od učesnika je zamjerio veliku policijsku pratnju, poručivši da je lakše u "Teheran otići, nego u Sarajevo".

Prema izjavama Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta Druge vojne oblasti koji je naredio povlačenje JNA iz Sarajeva, tog dana je poginulo šest osoba. 

# DOBROVOLJAČKA ULICA
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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