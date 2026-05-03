Delegacija RS u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj: Skandalozne poruke poslane, kažu da su napad na Predsjedništvo i otmica Izetbegovića bajke

Delegacija iz entiteta Republika Srpska, koju je predvodila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, danas je u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva položila cvijeće i odala počast poginulim pripadnicima JNA.
PREDVODILA IH CVIJANOVIĆ
Nakon ceremonije i obraćanja medijima, kolona se vratila istim putem preko Vraca prema Istočnom Sarajevu, bez ikakvih incidenata
Delegacija iz entiteta Republika Srpska, koju je predvodila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, danas je u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva položila cvijeće i odala počast poginulim pripadnicima JNA.
U Sarajevo su stigla tri autobusa, a cijeli događaj je bio pod jakim policijskim osiguranjem. Svemu su prisustvovali ministar finansija BiH Srđan Amidžić te zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.
Nakon ceremonije i obraćanja medijima, kolona se vratila istim putem preko Vraca prema Istočnom Sarajevu, bez ikakvih incidenata.
Prije dolaska u Sarajevo, u Istočnom Sarajevu je održan parastos za stradale pripadnike JNA. I ovom prilikom politički predstavnici iz RS ponovo su iznosili tvrdnje koje se razlikuju od zvaničnih podataka o događajima iz 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici.
U sred Sarajeva su uslijedile skandalozne izjave da su izjave o napadu na Predsjedništvo BiH i otmici Alije Izetbegovića "bajka", da je napad na kolonu, koju je sud u Hagu ocijenio kao legitimnu vojnu metu, bio kriminal koji se radio zbog oružja. Jedan od učesnika je zamjerio veliku policijsku pratnju, poručivši da je lakše u "Teheran otići, nego u Sarajevo".
Prema izjavama Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta Druge vojne oblasti koji je naredio povlačenje JNA iz Sarajeva, tog dana je poginulo šest osoba.
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