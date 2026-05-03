Na društvenim mrežama se opraštaju od ubijenog Eldina Selimovića: Uvijek je bio tu da zaštiti svoje mahalaše

Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a TK ubicu su uhapsili jutros na području ovog grada, a nakon čega je odveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje je nad njim započeta kriminalistička obrada.

U tuzlanskom naselju Miladije Elvis Selimović sinoć je ubio svoj brata Eldina Selimovića, pa pobjegao s lica mjesta.

Na društvenim mrežama se od Eldina Selimovića oprostila Mjesna zajednica Kreka.

- Svaka mahala je u generacijama imala prepoznatljiva lica koja su nosila generacije, bili tu da zaštite svoje mahalaše, pruže ruku kad treba pomoći. Bio si jedan od tih momaka, Kreka će da te pamti po dobrom, Flaki care naš, rahmet duši tvojoj - poručili su.