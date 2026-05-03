Braća Karčić: Proziva nas bivša pripadnica mevlevijskih krugova i samoproglašena travarka koja živi u luksuznoj kući u Kaliforniji

Osnivači Sarajevske sigurnosne konferencije Hikmet i Harun Karčić reagirali su nakon žestokih optužbi Adelite Bedzetovic Bevli o njihovom prisustvu na promociji knjige brata Benjamina Netanjahua u Mostaru.
Oni tvrde da je riječ o pogrešnoj tvrdnji i da su se oni nalazili na poslovnom sastanku s predstavnicima kompanije Aluminij.
- U iščekivanju početka sastanka, uvedeni smo u konferencijsku salu u kojoj se u tom trenutku završavao događaj čiji karakter i sadržaj nam nisu bili poznati. Nismo bili pozvani na promociju, niti smo joj prisustvovali kao gosti ili učesnici - ističu.
Kažu da su stavovi organizatora tog događaja u suprotnosti s njihovim stavovima.
- Ideološki su dijametralno suprotni stavovima koje zastupamo godinama, uključujući i naše objavljene tekstove o NDH, Thompsonu i ustaškim zločinima, što je organizatorima dobro poznato - rekli su..
Osvrnuli su se i na autoricu kritika.
- Ko je Adelita Bedzetović Bevli i po čijim instrukcijama djeluje? Riječ je o bivšoj pripadnici mevlevijskih krugova i samoproglašenoj travarki koja danas živi u luksuznoj kući u Kaliforniji - istakli su.
Podsjećamo, ista izvjesna Adelita Bedzetović Bevli je direktora Memorijalnog centra Srebrenica prozvala bizarnim tvrdnjama da negira genocid.