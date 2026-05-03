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OŠTRA REAKCIJA

Braća Karčić: Proziva nas bivša pripadnica mevlevijskih krugova i samoproglašena travarka koja živi u luksuznoj kući u Kaliforniji

Ona ih je optužila da su prisustvovali na promociji knjige brata Benjamina Netanjahua, oni odgovaraju da su slučajno došli pred sami kraj

Hikmet Karčić. Anadolija

S. S.

3.5.2026

Osnivači Sarajevske sigurnosne konferencije Hikmet i Harun Karčić reagirali su nakon žestokih optužbi Adelite Bedzetovic Bevli o njihovom prisustvu na promociji knjige brata Benjamina Netanjahua u Mostaru.

Oni tvrde da je riječ o pogrešnoj tvrdnji i da su se oni nalazili na poslovnom sastanku s predstavnicima kompanije Aluminij.

- U iščekivanju početka sastanka, uvedeni smo u konferencijsku salu u kojoj se u tom trenutku završavao događaj čiji karakter i sadržaj nam nisu bili poznati. Nismo bili pozvani na promociju, niti smo joj prisustvovali kao gosti ili učesnici - ističu.

Kažu da su stavovi organizatora tog događaja u suprotnosti s njihovim stavovima.

- Ideološki su dijametralno suprotni stavovima koje zastupamo godinama, uključujući i naše objavljene tekstove o NDH, Thompsonu i ustaškim zločinima, što je organizatorima dobro poznato - rekli su..

Osvrnuli su se i na autoricu kritika.

- Ko je Adelita Bedzetović Bevli i po čijim instrukcijama djeluje? Riječ je o bivšoj pripadnici mevlevijskih krugova i samoproglašenoj travarki koja danas živi u luksuznoj kući u Kaliforniji - istakli su.

Podsjećamo, ista izvjesna Adelita Bedzetović Bevli je direktora Memorijalnog centra Srebrenica prozvala bizarnim tvrdnjama da negira genocid.

# HIKMET KARČIĆ
# HARUN KARČIĆ
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