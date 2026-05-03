Braća Karčić: Proziva nas bivša pripadnica mevlevijskih krugova i samoproglašena travarka koja živi u luksuznoj kući u Kaliforniji

Osnivači Sarajevske sigurnosne konferencije Hikmet i Harun Karčić reagirali su nakon žestokih optužbi Adelite Bedzetovic Bevli o njihovom prisustvu na promociji knjige brata Benjamina Netanjahua u Mostaru.

Oni tvrde da je riječ o pogrešnoj tvrdnji i da su se oni nalazili na poslovnom sastanku s predstavnicima kompanije Aluminij.

- U iščekivanju početka sastanka, uvedeni smo u konferencijsku salu u kojoj se u tom trenutku završavao događaj čiji karakter i sadržaj nam nisu bili poznati. Nismo bili pozvani na promociju, niti smo joj prisustvovali kao gosti ili učesnici - ističu.