Pokradeni kablovi na gradilištu tramvajske pruge do Hrasnice: Velika šteta

Pokradeni su kontaktni kablovi na gradilištu tramvajske pruge do Hrasnice iako siguranje postoji, objavio je na Facebook nalogu ministar saobraćaja KS u tehničkom mandatu Adnan Šteta.

Prema njegovim riječima izvođač radova je prijavio policiji, te ovo nije prvi put da se ovakve stvari događaju, ali ovog puta je šteta velika.

- Zamjena materijala zahtijeva i vrijeme i novac, ali ni izvođač ni Ministarstvo neće odustati. Ovo je javna imovina. Ukrali ste od svih građana, od sebe samih ste ukrali! Sramota i nek vam je na čast - napisao je.

Dodao je da će gradilište dobiti i dodatno osiguranje, a sve građane je zamolio da čuvaju našu imovinu, a sve neuobičajne situacije da prijave Ministarstvu ili izvođaču ili radnicima na gradilištu.