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SRAMOTNO

Pokradeni kablovi na gradilištu tramvajske pruge do Hrasnice: Velika šteta

Ovo nije prvi put

pruga Hrasnica - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. P.

3.5.2026

Pokradeni su kontaktni kablovi na gradilištu tramvajske pruge do Hrasnice iako siguranje postoji, objavio je na Facebook nalogu ministar saobraćaja KS u tehničkom mandatu Adnan Šteta.

Prema njegovim riječima izvođač radova je prijavio policiji, te ovo nije prvi put da se ovakve stvari događaju, ali ovog puta je šteta velika.

- Zamjena materijala zahtijeva i vrijeme i novac, ali ni izvođač ni Ministarstvo neće odustati. Ovo je javna imovina. Ukrali ste od svih građana, od sebe samih ste ukrali! Sramota i nek vam je na čast - napisao je.

Dodao je da će gradilište dobiti i dodatno osiguranje, a sve građane je zamolio da čuvaju našu imovinu, a sve neuobičajne situacije da prijave Ministarstvu ili izvođaču ili radnicima na gradilištu.

# HRASNICA
# ADNAN ŠTETA
# TRAMVAJSKA PRUGA
# KRAĐA
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