Izvještaj Reportera bez granica pokazao zabrinjavajući pad: BiH na putu ka potpunom gubitku medijskih sloboda

BiH je u posljednjem izvještaju Reportera bez granica (Reporters Without Borders – RSF) na 90. mjestu od ukupno 180 zemalja, čime je sloboda medija pala na najniži nivo u posljednjih 25 godina. 3. maj, Svjetski dan slobode medija, naša zemlja dočekala je na začelju regiona, u društvu sa Srbijom, u stanju koje je ocijenjeno kao teško.
- Čini se da se politički obruč oko medija steže sve snažnije - od otvorenih i prikrivenih pritisaka na medije, do usvajanja pogubnih zakonskih rješenja poput kriminalizacije klevete u dijelu države, nerješavanja dugoročnih problema funkcionisanja javnih servisa, neusvajanja zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, učestalih napada na novinare ... Nažalost, lista je i duža od ovoga – kazala je za “Avaz” profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Lamija Silajdžić.
Ovakav rezultat, dodaje, predstavlja kulminaciju dugoročno lošeg stanja u kojem funkcioniraju mediji i novinari, a medijsko tržište je pogođeno i ekonomskim nesigurnostima, poput brojnih drugih sektora u posljednjima godinama.
- Kada se sve to sabere, ne iznenađuje ovakva pozicija, ali i signalizira da je ovakav trend put u potpuno gubljenje medijskih sloboda koje bi bile pogubne po cijelo društvo. Ovakav rang je upozorenje da su temeljne demokratske funkcije u našem društvu oslabljene. Slobodni mediji su po definiciji mehanizam kontrole vlasti. Kada su oni zarobljeni odnosno neslobodni, smanjuje se transparentnost, raste prostor za korupciju i manipulacije. Zarobljeni i slabi mediji znače i lošije informisane građane. To utječe na kvalitet izbora, javne debate i ukupnog povjerenja u jednom društvu – ističe prof. dr. Silajdžić.
Da je riječ o kontinuiranom gubitku medijskih sloboda u jasno je i na osnovu usporedbe s ranijim izvještajima RSF-a, prema kojima je za godinu dana BiH u indeksu medijskih sloboda pala za četiri pozicije. Nakon 64. mjesta u 2023., BiH je danas na 90 poziciji.
- Ovakvi izvještaji mogu nam biti i prilika. Ako postoji volja, prije svega politička, situacija bi se mogla preokrenuti u korist svih nas. Neophodno je ojačati medije i novinare kroz transparentno vlasništvo, jasne i javne mehanizme finansiranja medija, bolje uslove rada u redakcijama, efikasnije sankcionisanje onih koji napadaju novinare, kažnjavanje institucija koje krše zakonske odredbe o pristupu informacijama – zaključuje profesorica Lamija Silajdžić.