Izvještaj Reportera bez granica pokazao zabrinjavajući pad: BiH na putu ka potpunom gubitku medijskih sloboda

BiH je u posljednjem izvještaju Reportera bez granica (Reporters Without Borders – RSF) na 90. mjestu od ukupno 180 zemalja, čime je sloboda medija pala na najniži nivo u posljednjih 25 godina. 3. maj, Svjetski dan slobode medija, naša zemlja dočekala je na začelju regiona, u društvu sa Srbijom, u stanju koje je ocijenjeno kao teško.

- Čini se da se politički obruč oko medija steže sve snažnije - od otvorenih i prikrivenih pritisaka na medije, do usvajanja pogubnih zakonskih rješenja poput kriminalizacije klevete u dijelu države, nerješavanja dugoročnih problema funkcionisanja javnih servisa, neusvajanja zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, učestalih napada na novinare ... Nažalost, lista je i duža od ovoga – kazala je za “Avaz” profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Lamija Silajdžić.

Ovakav rezultat, dodaje, predstavlja kulminaciju dugoročno lošeg stanja u kojem funkcioniraju mediji i novinari, a medijsko tržište je pogođeno i ekonomskim nesigurnostima, poput brojnih drugih sektora u posljednjima godinama.