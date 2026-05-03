Da li će ponovo biti srušen kvorum: Dom naroda sutra o Prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović za sutra je sazvao hitnu sjednicu tog doma. Na predloženom dnevnom redu je samo jedna tačka - Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH je polovinom marta jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri prijedlog tog zakona. Cilj je uspostava pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sankcijskih mjera.

Predloženi zakon, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama, otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.

Odredbe ovog zakona osiguravaju hitnu, neposrednu i djelotvornu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta te odluka institucija u BiH i drugih mjera, kao i punu usklađenost s odgovarajućim FATF preporukama, čime naša zemlja ispunjava preuzete međunarodne obaveze i čuva svoj finansijski sistem – navedeno je ranije iz Vijeća ministara BiH.

Sistemskim uređenjem zabrane privremenog raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja, odnosno finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, uz poštivanje načela zakonitosti i pravne sigurnosti, kao i jasnim definiranjem procedura i preciziranja nadležnih organa, nadzornih tijela i obveznika koji provode mjere iz ovog zakona, stvara se širi pravni temelj za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

Predloženi zakon od izuzetnog je značaja za očuvanje međunarodne reputacije BiH i izbjegavanje ulaska u FATF-ov ICRG proces (International Co-operation Review Group), navode iz Vijeća ministara BiH.