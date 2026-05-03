Borenović pokušava ujediniti opoziciju u RS: Izuzetno je važna podrška PDP-a sporazumu koji je predložio SDS

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović na svom nalogu na X mreži poručio je da su oktobarski izbori prilika koju opozicija u RS-u ne smije propustiti.

Kazao je kako je pobjednički dogovor sa pobjedničkim kandidatima imperativ opozicije.

- Zajednički opozicioni nastup za pojedinačne kandidature na izborima 4. oktobra je od presudne važnosti. Kod nas nema drugog kruga, sve se završava u jednom izbornom danu, i zato su potrebni mudrost, ozbiljnost i odgovornost u opoziciji. Izuzetno je važna jednoglasna podrška sporazumu koji je predložio SDS. To je značajan korak ka dogovoru koji mora uvažiti snagu, rezultate i narodnu podršku svih aktera - rekao je on.