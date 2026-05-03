Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POBJEDNIČKI DOGOVOR

Borenović pokušava ujediniti opoziciju u RS: Izuzetno je važna podrška PDP-a sporazumu koji je predložio SDS

Borenović je poručio da pobjednički dogovor znači izabrati kandidate sa pobjedničkim mentalitetom

Branislav Borenović. Facebook

M. P.

3.5.2026

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović na svom nalogu na X mreži poručio je da su oktobarski izbori prilika koju opozicija u RS-u ne smije propustiti.

Kazao je kako je pobjednički dogovor sa pobjedničkim kandidatima imperativ opozicije.

- Zajednički opozicioni nastup za pojedinačne kandidature na izborima 4. oktobra je od presudne važnosti. Kod nas nema drugog kruga, sve se završava u jednom izbornom danu, i zato su potrebni mudrost, ozbiljnost i odgovornost u opoziciji. Izuzetno je važna jednoglasna podrška sporazumu koji je predložio SDS. To je značajan korak ka dogovoru koji mora uvažiti snagu, rezultate i narodnu podršku svih aktera - rekao je on.

Borenović je poručio da pobjednički dogovor znači izabrati kandidate sa pobjedničkim mentalitetom, ljude koji su se već dokazali u pobjedama nad vladajućim režimom i koji imaju jasnu podršku naroda.

- To podrazumijeva da se lične sujete, frustracije, besmislene teorije zavjere i ishitrene reakcije, kojima se svjesno ili nesvjesno pomaže režimu, ostave po strani, jer samo pobjednički koncept donosi promjene. Oktobar je prilika koja se ne smije propustiti. Pobjeda nad SNSD-om i stvarne promjene moraju biti prioritet svih prioriteta - istakao je on.

# BRANISLAV BORENOVIĆ
# OPOZICIJA RS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.