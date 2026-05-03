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TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor Tariku Pruscu: Osumnjičen za teško ubistvo

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo

Tarik Prusac. Avaz

M. Až.

3.5.2026

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu osumnjičenom za teško ubistvo ženske osobe. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.

- Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio - saopćila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Pobjegao je automobilom koje je ostavio na Darivi, a onda se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščarsiji gdje je i uhapšen.

Osumnjičenom je na snazi bila mjera zabrane približavanja.

# UBISTVO
# TUŽILAŠTVO KS
# SARAJEVO
# FEMICID
# TARIK PRUSAC
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