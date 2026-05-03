Video / Veliki broj policajaca kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, navodno čuli se pucnjevi!?

Na terenu se nalazi veći broj policijskih službenika, koji osiguravaju područje i provjeravaju sve okolnosti događaja.

Kod Narodnog pozorišta u Sarajevu večeras su se navodno čuli pucnjevi.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza" potvrđeno je da su zaprimili prijavu.

- Imamo prijavu, u toku su provjere, kolege su na licu mjesta, čekamo povratnu informaciju - kazali su iz policije.

Više informacija bit će poznato nakon što policija okonča provjere.