Video / Veliki broj policajaca kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, navodno čuli se pucnjevi!?

Kod Narodnog pozorišta u Sarajevu večeras su se navodno čuli pucnjevi.
Na terenu se nalazi veći broj policijskih službenika, koji osiguravaju područje i provjeravaju sve okolnosti događaja.
NA LICU MJESTA
Na terenu se nalazi veći broj policijskih službenika, koji osiguravaju područje i provjeravaju sve okolnosti događaja
Veliki broj policajaca kod Narodnog pozorišta. E. Trako/Avaz
Kod Narodnog pozorišta u Sarajevu večeras su se navodno čuli pucnjevi.
Na terenu se nalazi veći broj policijskih službenika, koji osiguravaju područje i provjeravaju sve okolnosti događaja.
Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza" potvrđeno je da su zaprimili prijavu.
- Imamo prijavu, u toku su provjere, kolege su na licu mjesta, čekamo povratnu informaciju - kazali su iz policije.
Više informacija bit će poznato nakon što policija okonča provjere.
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