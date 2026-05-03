Kilometarske kolone na granici BiH i Hrvatske: Čekanja i do pet sati, novi EES sistem dodatno usporio saobraćaj

Kraj produženog vikenda i povratak velikog broja građana Bosne i Hercegovine iz dijaspore u zemlje zapadne Evrope izazvali su velike gužve i saobraćajni kolaps na gotovo svim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Dodatne poteškoće stvara i usporena granična kontrola nakon uvođenja novog evropskog sistema registracije putnika, koji značajno produžava procedure prelaska.
Gužve koje su se počele stvarati već u ranim jutarnjim satima dostigle su vrhunac u nedjelju navečer. Prema dostupnim informacijama i snimcima s nadzornih kamera, na graničnim prijelazima formirane su kilometarske kolone, uz izraženu nervozu vozača.
Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad, Brod, Orašje, Brčko, Šamac i Svilaj. Na prijelazu Svilaj kolona je, prema procjenama, duga oko 1,5 kilometara za sva vozila osim autobusa.
Čekanja i do pet sati
Hrvatski autoklub (HAK) objavio je podatke koji pokazuju višesatna čekanja na ulazak u Hrvatsku.
Prema posljednjim informacijama, zadržavanja iznose:
Bogovolja (Hadžin Potok): 5 sati
Hrvatska Kostajnica (Bosanska Kostajnica): 5 sati
Maljevac (Velika Kladuša): 4 sata
Dvor (Bosanski Novi): 4 sata
Svilaj: 4 sata
Stara Gradiška (Bosanska Gradiška): 3 sata (na izlazu iz Hrvatske čeka se 2 sata)
Ličko Petrovo Selo (Izačić): 3 sata
Hrvatska Dubica (Bosanska Dubica): 3 sata
Slavonski Šamac (Bosanski Šamac): 2 sata
Jasenovac (Donja Gradina): 1 sat i 30 minuta (teretna vozila čekaju 2 sata)
Slavonski Brod (Bosanski Brod): 1 sat
Županja (Orašje): 1 sat
Na graničnim prijelazima Gradiška i Kamensko zabilježene su kolone u oba smjera, dok se slična situacija bilježi i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Deleuša, Hum, Doljani, Bijača, Gorica, Osoje, Prisika, Crveni Grm i Zvirići, zbog povratka građana s odmora na Jadranu.
Jedan od klujučnih razloga
Iz BIHAMK-a navode da je jedan od ključnih razloga za ovako velike gužve, pored pojačanog prometa, i primjena novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES).
Sistem se primjenjuje na svim međunarodnim graničnim prijelazima i automatski evidentira podatke državljana trećih zemalja. Prilikom prvog prelaska uzimaju se biometrijski podaci, uključujući otiske četiri prsta i fotografiju lica.
Ovaj postupak značajno usporava kontrolu, ali se očekuje da će naredni prelazi biti brži jer će se identifikacija vršiti poređenjem s već pohranjenim podacima u sistemu. Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije.