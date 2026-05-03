Kilometarske kolone na granici BiH i Hrvatske: Čekanja i do pet sati, novi EES sistem dodatno usporio saobraćaj

Kraj produženog vikenda i povratak velikog broja građana Bosne i Hercegovine iz dijaspore u zemlje zapadne Evrope izazvali su velike gužve i saobraćajni kolaps na gotovo svim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Dodatne poteškoće stvara i usporena granična kontrola nakon uvođenja novog evropskog sistema registracije putnika, koji značajno produžava procedure prelaska.

Gužve koje su se počele stvarati već u ranim jutarnjim satima dostigle su vrhunac u nedjelju navečer. Prema dostupnim informacijama i snimcima s nadzornih kamera, na graničnim prijelazima formirane su kilometarske kolone, uz izraženu nervozu vozača.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad, Brod, Orašje, Brčko, Šamac i Svilaj. Na prijelazu Svilaj kolona je, prema procjenama, duga oko 1,5 kilometara za sva vozila osim autobusa.

Čekanja i do pet sati

Hrvatski autoklub (HAK) objavio je podatke koji pokazuju višesatna čekanja na ulazak u Hrvatsku.

Prema posljednjim informacijama, zadržavanja iznose:

Bogovolja (Hadžin Potok): 5 sati

Hrvatska Kostajnica (Bosanska Kostajnica): 5 sati

Maljevac (Velika Kladuša): 4 sata

Dvor (Bosanski Novi): 4 sata

Svilaj: 4 sata

Stara Gradiška (Bosanska Gradiška): 3 sata (na izlazu iz Hrvatske čeka se 2 sata)

Ličko Petrovo Selo (Izačić): 3 sata

Hrvatska Dubica (Bosanska Dubica): 3 sata

Slavonski Šamac (Bosanski Šamac): 2 sata

Jasenovac (Donja Gradina): 1 sat i 30 minuta (teretna vozila čekaju 2 sata)

Slavonski Brod (Bosanski Brod): 1 sat

Županja (Orašje): 1 sat

Na graničnim prijelazima Gradiška i Kamensko zabilježene su kolone u oba smjera, dok se slična situacija bilježi i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Deleuša, Hum, Doljani, Bijača, Gorica, Osoje, Prisika, Crveni Grm i Zvirići, zbog povratka građana s odmora na Jadranu.

Jedan od klujučnih razloga

Iz BIHAMK-a navode da je jedan od ključnih razloga za ovako velike gužve, pored pojačanog prometa, i primjena novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES).

Sistem se primjenjuje na svim međunarodnim graničnim prijelazima i automatski evidentira podatke državljana trećih zemalja. Prilikom prvog prelaska uzimaju se biometrijski podaci, uključujući otiske četiri prsta i fotografiju lica.

Ovaj postupak značajno usporava kontrolu, ali se očekuje da će naredni prelazi biti brži jer će se identifikacija vršiti poređenjem s već pohranjenim podacima u sistemu. Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije.