Poznato iz kakvog pištolja se pucalo kod Narodnog pozorišta

Na terenu je ubrzo stigao veći broj policijskih službenika koji su obavili provjere i utvrdili sve okolnosti događaja.

U Sarajevu su se večeras kod Narodnog pozorišta čuli pucnjevi, što je izazvalo brzu reakciju policije.

Kako je potvrđeno, policija je završila uviđaj i operativne provjere.

- Dežurna tužiteljica izlaskom na mjesto događaja potvrdila jrda se radi o gasnom pištolju i da nije u pitanju krivično djelo - potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.