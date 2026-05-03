Poznato iz kakvog pištolja se pucalo kod Narodnog pozorišta

U Sarajevu su se večeras kod Narodnog pozorišta čuli pucnjevi, što je izazvalo brzu reakciju policije.
Na terenu je ubrzo stigao veći broj policijskih službenika koji su obavili provjere i utvrdili sve okolnosti događaja.
SARAJEVO
Kako je potvrđeno, policija je završila uviđaj i operativne provjere
S lica mjesta. E. Trako/Avaz
U Sarajevu su se večeras kod Narodnog pozorišta čuli pucnjevi, što je izazvalo brzu reakciju policije.
Na terenu je ubrzo stigao veći broj policijskih službenika koji su obavili provjere i utvrdili sve okolnosti događaja.
Kako je potvrđeno, policija je završila uviđaj i operativne provjere.
- Dežurna tužiteljica izlaskom na mjesto događaja potvrdila jrda se radi o gasnom pištolju i da nije u pitanju krivično djelo - potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
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