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SARAJEVO

Poznato iz kakvog pištolja se pucalo kod Narodnog pozorišta

Kako je potvrđeno, policija je završila uviđaj i operativne provjere

S lica mjesta. E. Trako/Avaz

M. Až.

3.5.2026

U Sarajevu su se večeras kod Narodnog pozorišta čuli pucnjevi, što je izazvalo brzu reakciju policije.

Na terenu je ubrzo stigao veći broj policijskih službenika koji su obavili provjere i utvrdili sve okolnosti događaja.

Kako je potvrđeno, policija je završila uviđaj i operativne provjere.

- Dežurna tužiteljica izlaskom na mjesto događaja potvrdila  jrda se radi o gasnom pištolju i da nije u pitanju krivično djelo - potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

# SARAJEVO
# MUP KS
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