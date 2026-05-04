Stanje na putevima: Gužve na graničnim prijelazima

Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone.

Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj od 18 sati za saobraćaj motornih vozila biti će zatvorena dionica Sarajevo sjever-Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća.

Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina, na dionici autoceste A-1 Zvirovići-Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.