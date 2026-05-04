Nurka Pranjić za "Avaz": Smrtne povrede su znak da nemamo nikakve zaštite života i zdravlja radnika

U danima obilježenim crnim vijestima dogodila se i tragedija na gradilištu u Sarajevu, gdje je prilikom izvođenja radova na krovu kuće u Humskoj ulici radnik pao s visine. Od posljedica teških povreda preminuo je na KCUS-u.

Kao ni u drugim oblastima, preciznih podataka o broju nesreća na radu u BiH nema u zvaničnim izvještajima državnih institucija. Međutim, informacije Inspektorata RS, po kojima je tokom 2025. godine 11 radnika izgubilo život na radnom mjestu, a njih 88 doživjelo teže povrede, više su nego zabrinjavajuće. Zvanični podaci za FBiH još uvijek nisu kompletirani, ali od ranije je poznato da je godišnji prosjek oko 345 nesreća na radu, među kojima je 11 sa smrtnim ishodom.

Profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svjetski ekspert u oblasti medicine rada, osnivač i predsjednik Udruženja stručnjaka medicine rada u FBiH i prva članica svjetskog Udruženja medicine rada, Nurka Pranjić, kaže da u ovoj oblasti vlada opći haos, iako je obaveza BiH prema EUROSTAT-u da obrađuje i dostavlja relevantne podatke.

- Moramo biti vidljivi u svijetu. Svake godine se prave izvještaji, a nas u tim izvještajima nema. Ti podaci su nama važni da bismo mogli jasno reći jesu li zaštita i sigurnost na radu loši, bolji, jesu Ii se popravili. Mi nemamo nikakav adekvatan odgovor – dodaje prof. dr. Pranjić.

Ipak, nekompletni podaci, pa i medijski izvještaji dovoljni su da budemo zabrinuti za sigurnost radnika, posebno u oblasti građevinarstva, rudarstva, šumarstva i industrije.

- Čini mi se da svaki novi, veći objekat ima svoju žrtvu. Nemamo evidencije ni o intoksikacijama (trovanjima, op.a.) i nesrećama u fabrikama. Drugo, ako radnik teško nastrada i umre od te povrede u toku 12 mjeseci, to je smrtna povreda na radu. Uopće nemamo prave evidencije, a smrtne povrede na poslu su stvarno znak da nema nikakve zaštite života i zdravlja radnika – naglašava Pranjić.

Objedinjavanje podataka o nesrećama na radu i njihovim posljedicama u evidencije Službe za sigurnost i zdravlje na radu na nivou BIH, te ažuriranje izvještaja prema EUROSTAT-u, prva je preporuka profesorice Pranjić, jer praćenje podataka pokazalo bi stvarno stanje, identificiralo slabosti i iniciralo aktivnosti kojima bismo spriječili tragedije.