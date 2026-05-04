Vijeće za djecu FBiH: Tražimo hitnu suspenziju policajaca, nijedno dijete ne smije odrastati u strahu od onih koji su dužni da ga štite

Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najoštrije osuđuju neprimjereno, nasilno i potpuno neprihvatljivo postupanje policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prema maloljetnom djetetu 1. maja u Tuzli.

- Objavljeni videosnimak je s pravom uznemirio javnost i otvorio ozbiljna pitanja o zakonitosti, profesionalnosti i odnosu policijskih struktura prema zaštiti djece - navodi se u saopćenju Vijeća za djecu Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Grubo kršenje

- Svaki oblik fizičkog nasilja nad djetetom predstavlja grubo kršenje prava djeteta, povredu njegovog dostojanstva i čin koji ne može imati nikakvo opravdanje, a naročito kada dolazi od osoba kojima je zakonom povjerena dužnost da štite sigurnost građana, čuvaju javni red i budu oslonac zaštite najranjivijih članova društva. Policija mora biti simbol sigurnosti i povjerenja, a ne straha i nasilja. Kada dijete doživi nasilje od onih koji su dužni da ga štite, posljedice se ne mjere samo povredama nanesenim tom djetetu, već i dubokim narušavanjem povjerenja djece, roditelja i cjelokupne javnosti u institucije Sistema – navodi se u saopćenju.

Ističe se da je posebno zabrinjava činjenica da se u posljednjim godinama bilježe teški oblici nasilja i zloupotrebe položaja počinjeni upravo od pojedinih policijskih službenika MUP TK, od ubistva žene, preko seksualnog zlostavljanja maloljetnica bez adekvatnog roditeljskog staranja, do najnovijeg fizičkog nasilja nad djetetom na ulici.

- Upravo zbog brojnih časnih, profesionalnih i poštenih policijskih službenika koji svoj posao obavljaju odgovorno i u službi zaštite građana, neophodno je da se institucije jasno i odlučno ograde od svakog nezakonitog i nasilnog postupanja, te da odgovorni snose punu odgovornost za svoje postupke – navodi se u saopćenju.

Hitna supenzija

Stoga Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zahtijevaju hitnu suspenziju policijskih službenika uključenih u taj događaj, do okončanja svih internih postupaka utvrđivanja odgovornosti; provođenje hitnog, nezavisnog i temeljitog internog nadzora, uz utvrđivanje individualne odgovornosti neposredno uključenih službenih osoba, kao i odgovornosti nadležnih rukovodnih struktura za eventualne propuste u nadzoru i postupanju;transparentno informisanje javnosti o ishodu disciplinskih i drugih postupaka, kako bi se obnovilo povjerenje građana u rad institucija; hitno uključivanje nadležnih organa zaštite djece, radi pružanja adekvatne podrške i zaštite maloljetnom djetetu i njegovoj porodici; postupanje Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, radi ispitivanja postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnih djela sa elementima nasilja, uključujući krivično djelo lake tjelesne povrede.

Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine izražava iskrenu zahvalnost savjesnom građaninu koji je taj događaj zabilježio kamerom, jer bi bez njegove odgovorne reakcije taj slučaj vrlo vjerovatno ostao skriven od javnosti.

- Njegov čin podsjeća koliko je važno da kao društvo ne okrećemo glavu pred nasiljem, a posebno onda kada su žrtve djeca – poručili su.

Ističu da zaštita djece nije deklarativna obaveza, ona je temeljna civilizacijska i zakonska dužnost svakog nosioca javne vlasti.

- Nasilje nad djetetom, posebno kada dolazi od službenih osoba, zahtijeva jasan institucionalni odgovor, bez izgovora, bez prikrivanja i bez odgađanja - ističe se u saopćenju.