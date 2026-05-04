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O ZAJEDNIČKOM NASTUPU

Košarac o opoziciji u RS: Šmitovi pijunčići, kao djeca u vrtiću

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da su politike SNSD-a pobjedničke

Staša Košarac. Fena

M. P.

4.5.2026

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) osvrnuo se na mogućnost zajedničkog nastupa opozicije u Republici Srpskoj na izborima, ponovivši tvrdnju da djeluju kao produžena ruka visokog predstavnika.

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da su politike SNSD-a pobjedničke.

- Te politike će i u oktobru pobijediti Šmitove pijunčiće. Građani Srpske ne žele sluganstvo i podaništvo, već nacionalno odgovornu i patriotsku politiku. Zato su uz Dodika i SNSD. O opoziciji najbolje govori ova smijurija s kandidaturama: od anketa, preko kinder-jaja, do eci-peci-pec metode - poručio je Košarac.

Naveo je i kako se opozicija ne može dogovoriti oko imena koja će ih predstavljati na izborima.

- Njih petero ne mogu da se dogovore oko dva imena, a vodili bi narod i Republiku Srpsku… Ne zna se više ko s kim može, ko s kim hoće, a ko neće. Kao djeca u vrtiću! S njima se svi igraju, a neki ih i napuštaju - zaključio je Košarac.

# STAŠA KOŠARAC
# CHRISTAN SCHMIDT
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