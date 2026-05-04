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4. MAJ 1992. GODINE

Goražde obilježava godišnjicu kada je počela opsada koja je trajala 1.336 dana

Centralna manifestacija će biti upriličena na platou ispred centralnog spomen obilježja

Spomen obilježje u Goraždu. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

4.5.2026

Nizom sadržaja u Goraždu se obilježava godišnjica početka općeg napada na grad i troipogodišnje opsade jedinog slobodnog grada na Drini. U svim školama u BPK Goražde danas je održan sat historije, dok će centralna manifestacija biti upriličena na platou ispred centralnog spomen obilježja Goražde - grad heroj svojim braniocima.

Delegacije će položiti cvijeće i na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda, u holu Centra za kulturu bit će otvorena izložba "Prvi pomen Goražda" dok će u popodnevnim satima biti promovirana knjiga „Zvornik 1992-1995, Genocid na kapiji Bosne“, autora Muamera Džananovića.

U ranim jutarnjim satima 4. maja 1992. godine prve granate ispaljene na uži centar grada najavile su surovu troipogodišnju opsadu Goražda. Nakon što su ranije snage bivše JNA i VRS zauzele sve okolne gradove, punih 1.336 dana, sve do potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Goražde je ostalo jedini nepokoreni grad na Drini.

Grad sa desetinama hiljada izbjeglica iz susjednih općina, u okruženju je bio bez struje, vode, hrane, lijekova, a nedovoljno naoružani branioci Goražda odolijevali su napadima nekoliko korpusa VRS, ali i dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, Rusije, Ukrajine i drugih zemalja.

Hrabrošću branitelja, ali i civilnog stanovništva, koji su u nemogućim uvjetima pronalazili načine da opstanu, odbrane svoj grad, proizvedu oružje i struju, da kroz agresorske linije, minska polja i zasjede sa Grebka donesu hranu, lijekove i municiju, ispisane su najbolnije i najsvjetlije stranice historije grada heroja.

# GORAŽDE
# OPSADA
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