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OPOZICIJA RS

Crnadak: Zajednički stav o kandidatima neophodan što prije, nije dovoljno reći "nećemo sa SNSD"

Prema njegovim riječima sada je vrijeme da se pređe sa riječi na djela, da se saopšte imena zajedničkih kandidata

Igor Crnadak. Dejan Rakita/PIXSELL

M. P.

4.5.2026

Zajednički stav o kandidatima je neophodan što prije, odugovlačenje nanosi štetu opoziciji, poručio je na društvenim mrežama poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak.

- Trebaju nam kandidati koji imaju najveće povjerenje i koji ruše najopasniju tezu „svi su isti“. Nije dovoljno reći „nećemo sa SNSD“, zajednička programska platforma i spisak prvih poteza nove vlade to moraju potvrditi - naveo je Crnadak.

Prema njegovim riječima sada je vrijeme da se pređe sa riječi na djela, da se saopšte imena zajedničkih kandidata, kako bi se zaustavila priča o razjedinjenoj opoziciji, spustile tenzije i omogućilo cijeloj opozicionoj javnosti da se sjedini sa tim kandidatima i pomogne im da budu prisutni u svakom gradu i selu Republike Srpske.

– Odugovlačenje pomaže vladajućoj koaliciji, zato ime našeg kandidata za glavnu poziciju sa koje se pokreću promjene, predsjednika Republike Srpske, trebamo saopštiti što prije, ostavljajući sujete i lične ambicije po strani – smatra Igor Crnadak.

Istakao je da smo „na posljednjim prijevremenim izborima vidjeli da je narod Republike Srpske već saopštio odluku da želi stvarne promjene i odlazak režima, naša je obaveza da im pokažemo da smo to razumjeli“.

– Previše je bilo izjava o potrebi zajedništva, a veoma malo konkretnih poteza, sada je vrijeme za akciju. U brojnim izjavama se često naglašava, kao i u tekstu Sporazuma, da „nema saradnje sa SNSD-om“, ali to nije dovoljno, zajednička platforma i spisak prvih zakona, mjera i poteza nove vlasti to moraju da potvrde – dodao je Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# OPOZICIJA RS
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