Crnadak: Zajednički stav o kandidatima neophodan što prije, nije dovoljno reći "nećemo sa SNSD"

Zajednički stav o kandidatima je neophodan što prije, odugovlačenje nanosi štetu opoziciji, poručio je na društvenim mrežama poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak.

- Trebaju nam kandidati koji imaju najveće povjerenje i koji ruše najopasniju tezu „svi su isti“. Nije dovoljno reći „nećemo sa SNSD“, zajednička programska platforma i spisak prvih poteza nove vlade to moraju potvrditi - naveo je Crnadak.

Prema njegovim riječima sada je vrijeme da se pređe sa riječi na djela, da se saopšte imena zajedničkih kandidata, kako bi se zaustavila priča o razjedinjenoj opoziciji, spustile tenzije i omogućilo cijeloj opozicionoj javnosti da se sjedini sa tim kandidatima i pomogne im da budu prisutni u svakom gradu i selu Republike Srpske.

– Odugovlačenje pomaže vladajućoj koaliciji, zato ime našeg kandidata za glavnu poziciju sa koje se pokreću promjene, predsjednika Republike Srpske, trebamo saopštiti što prije, ostavljajući sujete i lične ambicije po strani – smatra Igor Crnadak.

Istakao je da smo „na posljednjim prijevremenim izborima vidjeli da je narod Republike Srpske već saopštio odluku da želi stvarne promjene i odlazak režima, naša je obaveza da im pokažemo da smo to razumjeli“.

– Previše je bilo izjava o potrebi zajedništva, a veoma malo konkretnih poteza, sada je vrijeme za akciju. U brojnim izjavama se često naglašava, kao i u tekstu Sporazuma, da „nema saradnje sa SNSD-om“, ali to nije dovoljno, zajednička platforma i spisak prvih zakona, mjera i poteza nove vlasti to moraju da potvrde – dodao je Crnadak.