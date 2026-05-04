Dom naroda PSBiH usvojio zakon kojim se pokušava izbjeći siva lista Moneyvala

Dom naroda PSBiH usvojio je Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Odluka je donesena jednoglasno, s glasovima 14 delegata.

Za razliku od ranijih sjednica, delegati SNSD-a ovog puta nisu rušili kvorum sjednice.

Cilj ovog zakon je sprečavanje da BiH završi na sivoj listi Moneyvala.

Uprkos usvajanju ovog Zakona, potrebno je da se usvoje i zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom.

Ta dva zakona su trenutno na Vijeću ministara, a njihovo usvajanje su blokirali SNSD-ovi ministri.

Planirano je da se u Briselu sutra sastane Radna grupa za finansijsko djelovanje protiv pranja novca, koja će donijeti konačno odluku.

Ukoliko BiH završi na sivoj listi, sve transakcije iz BiH, kao i u BiH, bit će pod posebnom prismotrom, što u praksi znači da će se na sredstva koja će se slati u inostranstvo ili dolaziti iz inostranstva duže čekati.

To bi značilo i veće kamatne stome, kao i probleme kod eventualnih investicija u našu zemlju.