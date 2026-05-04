Dok se Konaković bavi Karleušom, Magazinović radi njegov posao

Uoči i nakon prvomajskih praznika svjedočili smo nezapamćenim gužvama na graničnim prijelazima na ulazu i izlazu iz BiH.

Tradicija gužvi za praznike postoji već dugo, no dodatni problem je što je prošlog mjeseca počela puna primjena EES sistema, koji podrazumijeva davanje otisaka prsta i skeniranja lica prilikom prelaska granice za osobe koje nisu državljani Evropske unije. To je gužve dodatno povećalo.

Ilegalni migranti

I dok Grčka pravi izuzetke s ciljem spašavanja glavnog izvora prihoda ove države, a to je turizam, Hrvatska se još nije odlučila za takav potez.

Iako su naši državljani direktno pogođeni ovakvom mjerom, koja teško da se može racionalno objasniti, jer se njeno uvođenje pravdalo prilivom ilegalnih migranata i sigurnosti, a migranti svakako ne prelaze legalno granice, malo je bilo reakcija iz naše države.

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić je jedan od rijetkih koji je u više javnih nastupa rekao da bi se naša država trebala obratiti Hrvatskoj zbog maltretiranja i ponižavanja naših građana. Radončić je na Face TV rekao da je nedopustivo da se naši građani "po sedam sati u sedam kolona" drže na granici.

Ovaj posao je, bez ikakve dileme i isprepletenih nadležnosti, u domenu Ministarstva vanjskih poslova BiH, koje se praktično nikako nije bavilo ovom temom.

Umjesto toga, resorni ministar nam na društvenim mrežama nudi raspravu s Jelenom Karleušom, pa očito od svakodnevnih Facebook mahnitanja i jedino upornog rada na uništenju BH Telecoma i krađi 200 miliona KM nema kad da se bavi svojim poslom.

Otvoreno pismo

Na kraju, posao Elmedina Konakovića odradio je šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović, koji je uradio ono što je mogao. Uputio je otvoreno pismo šefu delegacije EU u BiH Luiđiju Soreki.

- Pomozite da zaustavimo ponižavanje i maltretiranje ljudi na granicama EU. Poštovani ambasadore Soreka, obraćam vam se kao predstavniku EU u Bosni i Hercegovini sa molbom da se angažirate kako bismo prekinuli ponižavanje i maltretiranje građana BiH na granicama sa EU koje je prouzrokovano novim Entry/Exit System (EES) načinom kontrole putnika. Jasno vam je da ovdje ne govorimo protiv sigurnosnih mjera, ali je nam je svima jasno da živimo u 21. vijeku u kojem su tehnologije mnogo naprednije od onoga što se prilikom prelaska granice radi ljudima i da sve ovo može i mora drugačije. Ne treba čuditi da mnogi ovo ocjenjuju kao situaciju goru od uvođenja viznog režima. Teško je ljudima ilustrirati prednosti članstva u EU dok u praksi postoji ovakav odnos. Teško je povjerovati da ovo nije sprečavanje slobode kretanja ili način odvraćanja od prelaska EU granica. Važno je reći da će u nadolazećoj ljetnoj turističkoj sezoni posljedice ovakvog Sistema veoma osjetiti i zemlje EU. - istakao je, između ostalog, u pismu Magazinović.