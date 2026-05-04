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ADVOKAT

Feraget za "Avaz": Osuđivana osoba ne može dobiti dozvolu za nošenje oružja, Prusac nije mogao raditi na poslovima zaštite

On nije mogao raditi na poslovima zaštite, jer uvjet je da nosi oružje, a poseban problem je kad je nosio oružje, kazao je

Feraget: Ne može dobiti dozvolu za nošenje oružja. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

4.5.2026

Još jedan femicid u BiH izazvao je uznemirenost građana, a posebno ogorčenje izazivaju detalji ubistva iznešeni tokom današnjeg ročišta u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Posebnu pažnju privukla je informacija Tužilaštva KS, da je Tarik Prusac prije šest godina pravosnažno osuđivan zbog nasilja nad majkom i bratom, pa se postavlja pitanje kako je mogao biti angažiran u zaštitarskoj agenciji, na poslovima koji podrazumijevaju nošenje oružja.

- Osuđivano lice, u skladu sa zakonskim propisima, ne može dobiti dozvolu za nošenje oružja. Gleda se koje je krivično djelo u pitanju. U principu, samo ako je saobraćaj ili nešto sitno, onda mu to nije smetnja. Čak i kad su u pitanju krivični postupci ili optužnice, isto tako ne može dobiti odobrenje ako se vode protiv njega. On nije mogao raditi na poslovima zaštite, jer uvjet je da nosi oružje, a poseban problem je kad je nosio oružje, je li ga mogao nositi kući i tako dalje. Tako da ja ne znam šta se desilo u ovom slučaju, ali ovo je tragedija, katastrofa jedna. Nije prvi, nadam se da je zadnji put, ali daj Bože – kazao je za “Avaz” advokat Ifet Feraget.

# IFET FERAGET
# TARIK PRUSAC
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