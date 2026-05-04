Ademović: Ne možemo tvrditi da nećemo završiti na sivoj listi Moneyvala

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje sa 14 glasova "za".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je kazao da je i ova sjednica, kao i sve ranije, zakazana u skladu s Poslovnikom.

- Donošenjem ovog zakona smanjujemo mogućnost da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Moneyvala, što je interes privrednika Bosne i Hercegovine i naravno svih građana - naveo je Ademović.

Dodao je da se ne može sa sigurnošću tvrditi da BiH ipak neće završiti na sivoj listi jer je, kako navodi, u Vijeću ministara zapeo jedan zakon.

- To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom i FBiH je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene i ja ne znam šta će se sutra dešavati na ovom radnom tijelu koje će ocjenjivati šta je sve Bosna i Hercegovina uradila, ali je bilo jako važno da usvojimo ovaj zakon. Zakon nije idealan. Čuli smo neke primjedbe i ja se s tim primjedbama slažem - zaključio je Ademović.