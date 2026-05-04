Vatrogasac Amar Kandić za "Avaz": Moderna oprema olakšava rad, ali odgovornost ostaje ista

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vatrogasaca, koji se svake godine obilježava 4. maja kao znak zahvalnosti i priznanja vatrogascima širom svijeta, ističe se važnost njihove uloge u društvu – ne samo kao spasilaca u trenucima opasnosti, već i kao svakodnevnih čuvara života i imovine građana.

Vatrogasci naglašavaju da njihov posao nije samo nošenje uniforme i reagovanje na sirenu, već velika odgovornost koja zahtijeva stalnu spremnost, fizičku i psihičku izdržljivost, te brzu i preciznu reakciju u najtežim situacijama.

Amar Kandić, komandir odjeljenja Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za "Avaz", ističe da je ovaj poziv mnogo više od posla.

- Današnji dan je kao znak zahvalnosti i priznanja hrabrom i često opasnom poslu koji vatrogasci obavljaju širom svijeta. Naš posao je svakodnevna borba za zaštitu života, imovine i sigurnosti građana, u kojoj smo uvijek prvi na terenu kada je najteže - kazao je Kandić za "Avaz".

On naglašava da moderna oprema danas značajno olakšava rad u odnosu na ranije godine, ali da je ključni faktor i dalje brzina reakcije i spremnost vatrogasaca na terenu.

- Kada govorimo o opremi i vozilima, a u posljednjem periodu smo dobili i novo vozilo vrijedno oko 2,5 miliona maraka, što će nam značajno olakšati intervencije, posebno kada su u pitanju požari na višespratnicama - kazao je Kandić za "Avaz".