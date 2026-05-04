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HEROJI U SLUŽBI GRAĐANA

Vatrogasac Amar Kandić za "Avaz": Moderna oprema olakšava rad, ali odgovornost ostaje ista

Kada govorimo o opremi i vozilima, a u posljednjem periodu smo dobili i novo vozilo vrijedno oko 2,5 miliona maraka, kazao je Kandić za "Avaz"

Amar Kandić, komandir odjeljenja Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Ustupljena fotografija

Piše: Zerina Voloder

4.5.2026

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vatrogasaca, koji se svake godine obilježava 4. maja kao znak zahvalnosti i priznanja vatrogascima širom svijeta, ističe se važnost njihove uloge u društvu – ne samo kao spasilaca u trenucima opasnosti, već i kao svakodnevnih čuvara života i imovine građana.

Vatrogasci naglašavaju da njihov posao nije samo nošenje uniforme i reagovanje na sirenu, već velika odgovornost koja zahtijeva stalnu spremnost, fizičku i psihičku izdržljivost, te brzu i preciznu reakciju u najtežim situacijama.

Amar Kandić, komandir odjeljenja Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za "Avaz", ističe da je ovaj poziv mnogo više od posla.

- Današnji dan je kao znak zahvalnosti i priznanja hrabrom i često opasnom poslu koji vatrogasci obavljaju širom svijeta. Naš posao je svakodnevna borba za zaštitu života, imovine i sigurnosti građana, u kojoj smo uvijek prvi na terenu kada je najteže - kazao je Kandić za "Avaz".

On naglašava da moderna oprema danas značajno olakšava rad u odnosu na ranije godine, ali da je ključni faktor i dalje brzina reakcije i spremnost vatrogasaca na terenu.

- Kada govorimo o opremi i vozilima, a u posljednjem periodu smo dobili i novo vozilo vrijedno oko 2,5 miliona maraka, što će nam značajno olakšati intervencije, posebno kada su u pitanju požari na višespratnicama - kazao je Kandić za "Avaz". 

Ranije intervencije vatrogasaca. AVAZ

Govoreći o svakodnevnim izazovima, Kandić ističe da se vatrogasci u Kantonu Sarajevo najčešće susreću s požarima u stambenim objektima, ali i sve češće s požarima na otvorenom prostoru, posebno u periodima toplijeg vremena.

- Građani moraju biti svjesni da je u 99 posto slučajeva uzrok požara ljudski faktor. To se odnosi i na požare u kućama, stanovima i na otvorenom prostoru. Sve više prelazimo na električna grijanja, a često dolazi do problema zbog starih i preopterećenih instalacija koje nisu adekvatno održavane. Ranije su najčešći uzroci bili dimnjaci i ložišta, dok su danas to električne instalacije - pojašnjava Kandić za "Avaz".

On posebno naglašava važnost prevencije i edukacije građana, ističući da je svaki građanin dužan prijaviti početni požar i reagovati na vrijeme.

Kako dolazi toplije vrijeme, vatrogasci upozoravaju na povećan rizik od požara u prirodi, te apeluju na građane da budu odgovorni prilikom boravka na otvorenom, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i da vode računa o sigurnosti.

Svjetski dan vatrogasaca prilika je da se oda priznanje svim pripadnicima vatrogasnih službi koji svakodnevno rizikuju svoje živote kako bi zaštitili druge, podsjećajući da njihov posao ostaje jedan od najodgovornijih i najhumanijih poziv. 

# PVJ SARAJEVO
# AMAR KANDIĆ
# SVJETSKI DAN VATROGASACA
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