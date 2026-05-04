Svi maturanti u Jablanici dobit će po 300 KM

Na prijedlog Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove Općine Jablanica, općinski načelnik donio je odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za maturante.

Odluka se odnosi na osobe s prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Jablanica, koji završavaju srednju školu, a jednokratna novčana pomoć u iznosu od 300 KM, dodjeljuje se radi povećanja troškova koje imaju u vezi s maturom, priopćeno je iz Općine Jablanica.

Naveli su i kako se zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove Općine Jablanica, uz potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za maturante je 15. maja.