Svi maturanti u Jablanici dobit će po 300 KM

Općinski načelnik donio je odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za maturante

Jablanica: Svi maturanti dobit će po 300 KM. FENA

FENA

prije 4 dana

Na prijedlog Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove Općine Jablanica, općinski načelnik donio je odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za maturante.

Odluka se odnosi na osobe s prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Jablanica, koji završavaju srednju školu, a jednokratna novčana pomoć u iznosu od 300 KM, dodjeljuje se radi povećanja troškova koje imaju u vezi s maturom, priopćeno je iz Općine Jablanica.

Naveli su i kako se zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove Općine Jablanica, uz potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za maturante je 15. maja.

# MATURANTI
# JABLANICA
# OPĆINA JABLANICA
