Abduselam Sijerčić, jedan od heroja odbrane Goražda: Pravo je čudo kako je mali grad, s tako malo snaga, uspio da ostane slobodan na Drini

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim braniocima u Goraždu je obilježen 4. maj, dan početka agresije i opsade koja je trajala 1.336 dana. Centralna manifestacija okupila je brojne građane, predstavnike vlasti, boračkih organizacija i veterane rata. O ratnim danima i prvim satima odbrane govorio je ratni komandant 31. drinske udarne brigade ARBiH, Abduselam Sijerčić Pelam, koji je kazao da 4. maj nije dan za slavlje, već za sjećanje na one koji su prvi stali u odbranu Goražda.

- Uoči 4. maja imali smo informacije da će početi napad. Znali smo da su Foča, Višegrad, Čajniče i druga mjesta već pala i bilo nam je jasno da smo mi sljedeći. Očekivali smo napad, ali nismo očekivali tako žestoku agresiju na sam grad, na kuće, na poslovne objekte. Ne u smislu pješadijskih napada, jer tog jutra se desio samo napad na Gradinu. Naš prvi zadatak bio je zaštititi građane, među kojima je bio veliki broj izbjeglica, organizovati prve linije odbrane i uvezati jedinice - kazao je Sijerčić.

Prvi dani borbe

Podsjetio je da su već u prvim danima borbi organizovane jedinice po mahalama i naseljima, te da je u veoma kratkom roku uspostavljena linija odbrane oko grada. Posebno je izdvojio događaje iz maja 1992. godine, kada su branioci, nakon zauzimanja hotela Gradina, došli do važne dokumentacije o planovima neprijateljskih snaga za opći napad na Goražde. Dokumentacija je otkrila plan napada s ciljem osvajanja grada od 12. do 15. maja, a u toj akciji trebale su učestvovati sve neprijateljske jedinice iz Foče, Višegrada, Čajniča, Rudog, avijacija JNA i dalekometno naoružanje koje bi bilo locirano u Foči i Rogatici.

- Prvo je počelo avio bombardovanjem 11. maja prema Kolijevkama. Avioni su, vjerovatno bojeći se da nemamo protivavionsko naoružanje, letjeli visoko, tako da su pogodili vlastite, neprijateljske linije. Na neki način, mi smo to i proslavili. Međutim, već sutradan počeli su napadi direktno iz pravca Podhranjena, Ustiprače i Foče. 14. maja ujutro dobili smo informaciju da iz Ustiprače kreće Užički korpus sa vojnicima i tenkovima. Srećom, jedinica u Kopačima, koju je vodio Meho Drljević, uspjela je na vrijeme reagovati, zaustaviti taj napad i nanijeti neprijatelju gubitke - prisjetio se Sijerčić.

Prvi uspjesi u odbrani

Iako je situacija bila izuzetno teška, branioci grada uspjeli su odgovoriti na napade i zadržati ključne linije odbrane. Posebno važnu ulogu imale su jedinice koje su pravovremenom reakcijom, na više područja, zaustavile prodore neprijateljskih snaga i natjerale ih na povlačenje. Ti prvi uspjesi u odbrani dodatno su ojačali moral među borcima i građanima, a sve veći broj ljudi uključivao se u odbranu grada i pomagao na različite načine. Upravo u tim majskim danima počela se oblikovati organizirana i masovna odbrana Goražda, koja će kasnije postati temelj otpora grada tokom rata.

- Početak rata obilježen je masovnom mobilizacijom građana, posebno mladih ljudi i upravo tada stvoren je nukleus otpora i odbrane Goražda. Mislim da odbrana samog Goražda zaslužuje jednu ozbiljnu i sveobuhvatnu analizu i nadam se da će to neko jednog dana uraditi. Maloprije je neko rekao da je pravo čudo kako je jedan mali grad, s tako malo snaga, uspio da opstane i ostane slobodan na Drini. Ovu priliku želim iskoristiti da se zahvalim svim braniocima i čestitam im na svemu što su u tom vremenu učinili, a našim poginulim borcima, suborcima i šehidima neka je vječni rahmet - poručio je Sijerčić.

Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja BPK Goražde Aner Hastor. U okviru manifestacije „Dani otpora – Goražde 2026“ za sutra je predviđeno polaganje cvijeća na mezarju Halida Hubjera i saboraca, dok će u večernjim satima biti održana promocija knjige „Kad se voljelo uprkos svemu“. Narednih dana program se nastavlja promocijama knjiga, okruglim stolom o ulozi žena u odbrani BiH, obilježavanjem Dana otpora u mjesnoj zajednici Osanica, te obilježavanjem Dana Zlatnih ljiljana.