Suljagić stao u obranu Karčića: Napadaju nas oni kojima je Palestina važnija od Bosne, a Hamas od Armije BiH

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se na društvenim mrežama u odbranu Hikmeta Karčića zbog navodnog prisustvu promociji knjige brata Benjamina Netanjahua u Mostaru.

Suljagić je Karčića nazvao „intelektualnim bratom“, ističući da je o genocidu u Srebrenici napisao više nego „kompletne redakcije medija koje finansiraju šverceri oružjem“.

- Jedina mu je mana što između Bosne i Palestine dosljedno bira Bosnu, što između sigurnosti naše djece i bezglavog srljanja u globalne kulturkampfove bira ovo prvo. Napadaju ga ljudi kojima ni naš genocid više nije "dovoljno dobar" i koji su kanselovali Srebrenicu - poručio je Suljagić.



