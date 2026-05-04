Suljagić stao u obranu Karčića: Napadaju nas oni kojima je Palestina važnija od Bosne, a Hamas od Armije BiH

Napadaju ga ljudi kojima ni naš genocid više nije "dovoljno dobar" i koji su kanselovali Srebrenicu - poručio je Suljagić.

prije 4 dana

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se na društvenim mrežama u odbranu Hikmeta Karčića zbog navodnog prisustvu promociji knjige brata Benjamina Netanjahua u Mostaru.

Suljagić je Karčića nazvao „intelektualnim bratom“, ističući da je o genocidu u Srebrenici napisao više nego „kompletne redakcije medija koje finansiraju šverceri oružjem“.

-  Jedina mu je mana što između Bosne i Palestine dosljedno bira Bosnu, što između sigurnosti naše djece i bezglavog srljanja u globalne kulturkampfove bira ovo prvo. Napadaju ga ljudi kojima ni naš genocid više nije "dovoljno dobar" i koji su kanselovali Srebrenicu - poručio je Suljagić.


Dodao je da je jedina Karčićeva „mana“ to što, kako navodi, u odnosu između Bosne i Palestine dosljedno bira Bosnu, odnosno sigurnost „naše djece“.

- Inače najveći rezultat propalestinskog aktivizma u BiH je odluka mog izdavača da otkaže štampanje engleskog izdanja "Razglednice iz groba". Jer im je Palestina važnija od Bosne. Jer su im palestinska djeca važnija od bosanske. I jer im je Hamas važniji od Armije BiH - poručio je Suljagić.

