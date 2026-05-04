Cerić o izvještaju Vlade RS: Ako je ovo pokušaj informisanja međunarodne zajednice, onda je to učinjeno metodom političke fikcije

Bivši reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić prokomentirao je skandalozan izvještaj koji je Vlada RS poslala Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u BiH.

Njegov tekst u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Postoji poseban nivo političke samouvjerenosti: napisati dokument koji nije zvaničan, nema legitimitet, niko ga nije tražio i onda ga poslati na adresu Ujedinjene nacije kao da je riječ o epohalnom otkriću, a ne o kolektivnoj vježbi iz alternativne stvarnosti.

Taj žanr, poznat kao non-paper, u ovom slučaju je evoluirao u nešto ambicioznije: non-reality paper.

Javna verzija dokumenta je, naravno, “pristojna”, očišćena od skandaloznih dijelova, kao turistička razglednica bez stvarnih ulica. Prava verzija, ona koja je poslata vani, pokazuje puni kapacitet političke mašte: gdje nedostaju činjenice, tu se uvodi panika; gdje nema dokaza, tu dolazi narativ.

Centralna teza dokumenta je jednostavna: jedan narod je problem. Ne političke odluke, ne pojedinci, ne institucije, nego identitet. Bošnjaci se u tekstu pretvaraju u kolektivni sigurnosni rizik, uz standardni repertoar riječi poput “radikalizam”, “antisemitizam” i “islamizam”, servirane bez ijednog ozbiljnog dokaza, ali s puno samopouzdanja. Jer zašto dokazivati nešto kad se može insinuirati?

Najveća bošnjačka stranka dobija etiketu “islamističke”, uz obaveznu egzotičnu referencu na Muslimanska braća, jer ništa ne impresionira međunarodnu publiku kao pažljivo odabrana ključna riječ iz globalnog straha. To što se radi o političkom konstruktu bez potvrde, očito je sporedno. Bitno je da zvuči kao naslov iz tabloida preveden na diplomatski jezik.

U međuvremenu, ustavne funkcije prestaju važiti. Željko Komšić i Denis Bećirović više nisu članovi Predsjedništva države — ne, oni su u ovom tekstu reducirani na “predstavnike bošnjačkih interesa”. Jer ako ignorisanje Ustava pomaže priči, onda Ustav očito treba ignorisati.

A onda dolazi grand finale: Bosna i Hercegovina se, bez trunke dokaza, dovodi u vezu s najvećim terorističkim napadima na Zapadu. To više nije ni spin. To je politička fantastika sa elementima trilera. Dokazi? Nepotrebni. Logika? Dekorativna. Efekat? Potencijalno opasan.