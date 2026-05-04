Haos na ulazu u Sarajevo: Kilometarske kolone zbog zatvaranja dionice

Saobraćaj na ulazu u Sarajevo iz pravca autoceste A-1 večeras je u potpunom kolapsu, a vozačima se savjetuje dodatno strpljenje. Zbog radova u tunelima Oštrik i Vukov Gaj, dionica Sarajevo sjever–Butile zatvorena je od 18 sati, što je izazvalo ogromne gužve.

Saobraćaj je preusmjeren na petlju Vogošća, ali veliki broj vozila koja se vraćaju i pokušavaju pronaći alternativne pravce dodatno komplikuje situaciju. Kolone su formirane odmah nakon naplatnih kućica, a vozila se kreću izuzetno sporo ili gotovo nikako.

Dodatne probleme stvaraju i radovi na drugim dionicama. Na relaciji Kakanj–Lašva zatvorena je lijeva traka u dužini od tri kilometra, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.

Ni na ostalim dijelovima A-1 nema olakšanja, jer se na dionicama Sarajevo sjever–Podlugovi i Sarajevo zapad–Lepenica saobraćaj preusmjerava u preticajnu traku zbog radova, što dodatno usporava protok vozila.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da su radovi aktivni na više lokacija širom zemlje te apeluju na vozače da budu oprezni i prate privremenu signalizaciju. Ipak, za mnoge koji večeras pokušavaju ući u Sarajevo, to znači samo jedno – dugo čekanje i nervozu za volanom.