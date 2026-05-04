Narodni front prihvatio sporazum s SDS-om: Izlazak opozicije s dva kandidata znači poraz na izborima

Predsjedništvo Narodnog fronta usvojilo je sporazum pod nazivom "Pobjednički koncept opšti izbori 2026", koji je lider SDS-a Branko Blanuša uputio rukovodstvima opozicionih stranaka nakon sjednice Predsjedništva SDS-a.

Iz Narodnog fronta su saopćili da je dokument jednoglasno prihvaćen na večerašnjoj sjednici Predsjedništva stranke.

Kao ključnu odrednicu sporazuma ističu dio koji predviđa jednog zajedničkog kandidata opozicije za obje inokosne funkcije – predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske – kao i zajednički nastup opozicionih stranaka na oktobarskim izborima.

Navode da su za njih presudna dva principa: jedinstveni kandidati i formiranje buduće vlade bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Upozoravaju da bi izlazak opozicije sa dva kandidata za predsjednika Republike Srpske značio podjelu glasova i, kako tvrde, siguran poraz te predaju pobjede kandidatu SNSD-a.

Narodni front u saopćenju ocjenjuje da se Republika Srpska nalazi u teškoj ekonomskoj, finansijskoj, socijalnoj, moralnoj i demografskoj situaciji. Zbog toga smatraju da opozicija mora prevazići unutrašnje razlike i postići dogovor koji bi, prema njihovoj ocjeni, mogao dovesti do promjene vlasti na izborima u oktobru.