U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Sistem nasilnicima dijeli zaštitarsko oružje

Kantonalni sud u Sarajevu je odredio pritvor Tariku Pruscu, zaposleniku zaštitarske agencije SEC ONE, osumnjičenom da je pred djetetom mučio i službenim pištoljem ubio bivšu suprugu Elmu Prusac-Godinjak.

U to vrijeme je bio pod sudskom zabranom prilaska i ranije osuđivan za nasilje. Zašto sud nije obavijestio zaštitarsku agenciju i zatražio da mu oduzme službeno oružje?

Ekipa "Dnevnog avaza" proteklih dana boravila je u Istanbulu, gradu koji spaja Evropu i Aziju, a koji je za nas bio kulisa posebne priče o bh. reprezentativcima koji svoju karijeru grade u Turskoj. Kroz razgovor s Harisom Hajradinovićem i Nihadom Mujakićem otkrivamo kako izgleda njihov svakodnevni život, ali i koliko su fokusirani na ono najvažnije - na reprezentaciju BiH.

Gužve i stroge kontrole napravile haos. Hoće li i Hrvatska poput Grčke suspendovati mjere na granici?

Ministar je prisutan na svim pozornicama – osim tamo gdje gori: Bilo kuda, Magoda svuda.

Stari kontinent pred historijskim testom. Šta Trampovo povlačenje vojnika iz Njemačke znači za sigurnost Evrope?

Gašenje proizvodnje u Željezari napravilo dodatne probleme, Messer BiH ugasio jedinicu za proizvodnju kisika.

Svjetska faca u filmu Hype produkcije. Filip Geljo nakon "Avatara" u novom projektu.

Sada je jedino BiH u okruženju izvan SEPA-e. Vlast otima građanima i poklanja bankama.

Fikret Grabovica za "Avaz" je govorio o ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva: Sramota je da nemamo nijednu optužnicu.

Nedopustivo maltretiranje građana BiH: Dok se Konaković bavi Karleušom, Magazinović radi njegov posao.

Počela sezona zmija u BiH, saznajte imate li razloga za brigu.

Goran Valka, vršilac dužnosti predsjednika Uprave Operatora za OIEiEK, za "Avaz": Građanska energija nije opcija - to je nužnost.

46 godina nakon smrti Josipa Broza: Analitičari ističu da današnjim vlastima nije lako ni uništiti sve što je izgradio.

Na stranama crne hronike donosimo nove detalje ubistva Elme Godinjak.

Savo Perović za "Avaz" otkriva detalje nove pjesme.

Bosanskohercegovački powerlifter Hamza Botić ostvario je zapažen rezultat na prestižnom FIBO sajmu u Kelnu. Više o tome čitajte na stranama sporta.

