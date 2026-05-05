Doktorantica zdravstvenih nauka Dalila Smajlović: Dan započinjem zahvalnošću

Ime i prezime: Dalila Smajlović.

Datum i mjesto rođenja: 13. februar 1993., Visoko.

Šta prvo uradite kad se probudite: Dan započinjem zahvalnošću — na zdravlju, životu i novom početku koji dolazi bez obzira na jučerašnji dan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: I dalje bi to bilo područje koje povezuje čovjeka i nauku, razumijevanje ponašanja i procesa koji ga oblikuju.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Projekt koordinator.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: FireSteel.

Najdraža pjesma: Teško mi je izdvojiti samo jednu.

Šta gledate na televiziji: Najčešće Netflix.

Šta Vas nervira: Nedosljednost, neodgovornost i površnost.

Najdraži grad: Istanbul.

Najbolji poklon koji ste dobili: Prisutnost, pažnja i podrška u trenutku kada mi je to bilo najviše potrebno.

Čega se plašite: Nedostatka empatije među ljudima.

S kim najradije pijete kafu: Sa svojom porodicom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Ljudi koji kontinuirano rastu kroz život, ostajući dosljedni sebi. Kaizen filozofija mi je bliska upravo zbog te ideje stalnog, ali uravnoteženog razvoja.

Najdraži pisac: Rumi — pjesnik i mislilac čije riječi jednostavno, ali duboko govore o čovjeku, ljubavi i smislu.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Vratila bih ljudima sposobnost da slušaju — bez žurbe, bez osude, s više razumijevanja.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin, Zdravko Čolić, Imagine Dragons.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „12 pravila za život“, Jordan B. Peterson.

Tim za koji navijate: FK Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Ono što je tvoje, naći će te“.

Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzim pitanja.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne bih mogla izdvojiti samo jednog.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kuba.