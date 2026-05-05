U KS danas Dan žalosti u znak sjećanja na 1.601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva

Pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni

Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.

prije 4 dana

Vlada Kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj - Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva - Danom žalosti u Kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Na današnji dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija Kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Medijima se preporučuje da programski sadržaj prilagode obilježavanju Dana žalosti, uz izbjegavanje emitovanja sadržaja zabavnog karaktera.

Iz KS pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju danas.

