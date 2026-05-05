Danas sjednica Vijeća ministara BiH: Razmatrat će se Izvještaj o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra Izvještaj o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Trebao bi biti razmatran i Izvještaj iz Centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini, koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu Prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2025. godinu, kao i izvještaji o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2025. godinu.

Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. godinu, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Pred ministrima bi se trebao naći Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH.

Trebao bi biti razmatran Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Gradu Zvorniku, kao i Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Gradu Goraždu.

Predviđeno je razmatranje Informacije o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2025. godine.

Pod oznakom povjerljivo, kao posljednje tačke dnevnog reda pozicionirani su Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.